她們終究沒挺過七年魔咒！2023年即將面臨合約到期（&已解散）的12組歌手偶像團體

【MV】你喜歡的偶像團體，也遇到了七年魔咒&今年續約的狀況嗎？

以2016年出道為基準，2023年真的有好多組人氣團體遇到續約和七年魔咒，M編整理了一下最新的續約狀況，也放上了各團的熱門MV給大家欣賞，目前也有已經宣布解散，或著不與公司續約的歌手，讓許多粉絲感到非常遺憾。

▼Brave Girls（合約到期全員不續約，發行最後一首單曲〈Goodbye〉）



▼MOMOLAND（已解散，爆紅時9人，後期剩6人）



〈BBoom BBoom〉



▼BLACKPINK



〈Shut Down〉



▼NCT U、NCT 127、NCT DREAM



NCT U〈BOSS〉



NCT 127〈英雄; Kick It〉



NCT DREAM〈Candy〉



▼宇宙少女



〈As You Wish〉



▼ASTRO



〈Candy Sugar Pop〉



▼SF9



〈Good Guy〉



▼PENTAGON



〈Shine〉



▼VICTON



〈What I Said〉



▼KARD



〈Bomb Bomb〉



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