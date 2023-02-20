她們終究沒挺過七年魔咒！2023年即將面臨合約到期（&已解散）的12組歌手偶像團體

（封面圖源：FB@브레이브걸스、BLACKPINK、NCT DREAM、우주소녀_ WJSN、ASTRO 아스트로、SF9）
【MV】你喜歡的偶像團體，也遇到了七年魔咒&今年續約的狀況嗎？
以2016年出道為基準，2023年真的有好多組人氣團體遇到續約和七年魔咒，M編整理了一下最新的續約狀況，也放上了各團的熱門MV給大家欣賞，目前也有已經宣布解散，或著不與公司續約的歌手，讓許多粉絲感到非常遺憾。
▼Brave Girls（合約到期全員不續約，發行最後一首單曲〈Goodbye〉）
（圖源：FB@브레이브걸스）
▼MOMOLAND（已解散，爆紅時9人，後期剩6人）
（圖源：FB@MOMOLAND）
〈BBoom BBoom〉
▼BLACKPINK
（圖源：FB@BLACKPINK）
〈Shut Down〉
▼NCT U、NCT 127、NCT DREAM
（圖源：FB@NCT）
NCT U〈BOSS〉
（圖源：FB@NCT 127）
NCT 127〈英雄; Kick It〉
（圖源：FB@NCT DREAM）
NCT DREAM〈Candy〉
▼宇宙少女
（圖源：FB@우주소녀_ WJSN）
〈As You Wish〉
▼ASTRO
（圖源：FB@ASTRO 아스트로）
〈Candy Sugar Pop〉
▼SF9
（圖源：FB@SF9）
〈Good Guy〉
▼PENTAGON
（圖源：FB@PENTAGON）
〈Shine〉
▼VICTON
（圖源：FB@Victon 빅톤）
〈What I Said〉
▼KARD
（圖源：FB@KARD）
〈Bomb Bomb〉
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