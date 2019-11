《PRODUCE 101》金東彬加入天加一:成為姚明明的師弟 VIXX Leo 下週入伍 送上見面會、新歌與粉絲告別 《意外發現的一天》在亞洲擁有高人氣!路雲&金惠允將舉行粉絲見面會 金俊秀活動亮綠燈?下週將登朴明洙廣播節目! 新鮮組合!SJ 利特、ITZY Lia 明年攜手主持 Gaon 音樂獎 CL 要回來了!12 月初起連三週釋出新歌 【有片】《愛的迫降》公開新預告、新劇照!玄彬「門咚」孫藝珍並溫柔問:「有沒有哪裡受傷了?」 鄭俊英一審被判6年有期徒刑&崔鐘訓5年,當庭痛哭 隊長出來說話了!太妍通過SNS維護組合:「沒有和我們一起揮灑過汗水的人們,希望不要再打著少女時代的名號。」 人氣女團 BLACKPINK 將在2020年初回歸,傳已開始錄製新歌!官方回應 泫雅發長文...自曝患有憂鬱症和恐慌障礙:「鼓起勇氣和大家說了,以後我會努力過每一天!」 Twitter推新政策刪號,SHINee鐘鉉粉絲跪求:求不要刪除我們珍貴的回憶 《李棟旭想要Talk》孔劉爆料李棟旭的可愛細節:「發簡訊總是寫疊詞!」 《李棟旭想要Talk》預告:張度妍與孔劉對視後現場昏倒!「這不就是看到偶像的我嘛XD」 《山茶花開時》「必九」金康勳有交往了220天的小女友:女友長得很Red Velvet Irene! EXO回歸最著急的就是他了!服役中的XIUMIN可憐兮兮:太帥了~求帶上我!

原定在日前推出新歌的 CL 暫時延期後,很快地又重新安排時間,下週開始每週都能聽見兩首新歌!

CL 今天(29 日)公開了企劃專輯〈In the Name of Love〉的概念照和預告片,直接釋出了新歌的部分歌詞。



「可能是因為無法倒轉 / 才更珍貴吧」、「我的極限就到此為止 / 像這樣贏了又如何」、「向著最初 / 回去吧」⋯⋯字字句句都充滿 CL 和歌迷一聽就懂的感情。

〈In the Name of Love〉是 CL 在 2NE1 解散後以日記形式記錄三年時光的特別企劃,同時也將成為她與 YG Entertainment 分道揚鑣後的第一支作品。12 月 4 日起每週 CL 都會公開兩首歌曲,屆時一定要準時鎖定!



(照片或影片來源:chaelincl)

施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞