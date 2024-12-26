【有片】2024 SBS歌謠大戰精彩舞台！2NE1 Dara「衝天炮」重出江湖，GD壓軸嗨爆「開麥不足」引討論

2024 SBS歌謠大戰於昨晚盛大舉辦，不僅有Stray Kids、NewJeans、BABYMONSTER等新生代偶像帶來精彩表演，二代團代表人物2NE1和GD（G-Dragon，權志龍）也久違登台，備受矚目。

BABYMONSTER簡短有力地表演《DRIP》一首歌，主唱雅譞（Ahyeon）嗓音驚艷、延續YG風格，被網友譽為最有望接棒BLACKPINK的女團：



NewJeans帶來《Ditto》《Cookie》《Hype Boy》串燒，頭戴兔耳帽圍坐在篝火旁邊出場，以現場演唱傳遞真心，即便深陷解約糾紛仍全力展現優質舞台。



aespa隊長Karina和IVE隊長安兪真的合作舞台《Killer》也是視覺盛宴！網友稱Karina像吸血鬼女王，安兪真則像狼人女王：



Stray Kids戴著超酷墨鏡出場，帶來《Walkin On Water》《Mountains》兩首歌的舞台，黃鉉辰的金色平頭、韓知城的藍髮、Felix的黑髮造型太帥，引猜測是否正在拍攝新MV？



2NE1隨著《Come Back Home》旋律出場，接連熱唱《Fire》《I Don't Care》《UGLY》《我最紅》等經典歌曲，Sandara從出道初期開始極具標志性的「衝天炮」髮型再次登場，Minzy的一字馬依舊毫不含糊，CL氣場超穩，朴春看起來健康恢復順利。 四位成員開麥唱跳獲得一致好評：「不愧是legend」「女王降臨」「這才是我心中的年末舞台、K-POP應有的水準」。



G-DRAGON壓軸出場，先播放了預錄的新歌《POWER》舞台，隨後上台帶來《SOBER》《Crooked》兩首歌串燒，不僅現場呼聲超高，在SBS官方YouTube也很快衝到本屆歌謠大戰最高觀看量260萬。



有網友指出GD表演《Crooked》時幾乎一半沒開麥唱歌，即使有聲音也聽起來十分嘶啞吃力，質疑他寶刀已老。 不過粉絲解釋他感冒尚未痊癒、打了三天點滴、連前一天的綵排都沒辦法參加，生病之前錄製的《POWER》就完全沒有問題; 而且演出開始後不久GD就摘掉耳返，明顯是音響有問題，在聽不到自己聲音的狀態下只能憑感覺用力發聲。 此外，《Crooked》最後一幕是GD和舞者們躺在台上，然而SBS沒等到GD起身就請諸位藝人上台謝幕，舞者直接從GD頭頂走過。網友批評SBS以GD做宣傳噱頭卻只給6分鐘舞台，流程安排欠妥、對GD缺乏尊重。



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