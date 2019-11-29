新鮮組合！SJ 利特、ITZY Lia 明年攜手主持 Gaon 音樂獎
KPOP 2019年11月29日 星期五12:41 施乃琪
出道已逾 14 年的 Super Junior 隊長利特主持經驗豐富，搭上人氣新團 ITZY 中的大姐 Lia，很好奇攜手主持的兩人會帶來什麼樣的表現！
主辦《Gaon Chart Music Awards》的韓國音樂內容協會於今日（29 日）透露，利特和 Lia 將會攜手擔任第九屆頒獎典禮的主持人，這項消息一出也立刻引發關注。
協會表示：「能讓典禮順暢進行、口才又充滿機智才華的利特，將和加上曾擔任音樂節目特別主持人、K-Pop 音樂祭主持人之外，又有出色英語能力的 Lia 首度合作，請大家多多期待！」
另一方面，《Gaon Chart Music Awards》將於 2020 年 1 月 8 日晚間七點（韓國時間），在首爾的蠶室室內體育館舉行， 12 月 4 日起又能開始上 Ticket Link 網站報名、抽預購門票的資格。
（照片或影片來源：SM Entertainment、JYP Entertainment、Gaon Chart）
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