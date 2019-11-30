孔曉振專訪：《山茶花開時》它是奇跡是命運，是給我的禮物！

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孔曉振演活了冬柏，如同就是我們身邊現實存在的人物一般。

當察覺到需要改變的時候，孔曉振如命運般的遇到了《山茶花開時》。在翁山經營一家叫做「Camellia酒館」的冬柏甚至讓以往跟隨著孔曉麗的「喜劇女王」、「孔布利」等稱號失色，可見冬柏是那樣的不同，這部劇給作為一名演員，作為一個女人的孔曉振留下了不可評估的價值。



也許與《山茶花開時》的邂逅，就是孔曉振一定要接受的命運。她扮演的冬柏經營著一家名為Camellia的酒屋，是個性格一點都不強勢、溫柔的女人。雖然看似一直隱忍著過日子，但最終還是會痛快地維護自己，是個柔中帶剛有原則的人。冬柏是個孤兒，還是個單親媽媽，獨自一人將兒子撫養長大。雖然未曾嘗過愛的滋味，卻懂得如何愛人。

當時孔曉振因為在拍攝電影《最普通的戀愛》而無法接拍《山茶花開時》，最後還是劇組一錘定音稱等她電影殺青再開拍。孔曉振和冬柏有無數重疊的地方，甚至連她自己在看到冬柏的人設後都驚訝是不是編劇按照自己的影子來寫的。



看過所有的劇本之後孔曉振就感覺「能拍攝這部作品是我的幸運」，引發現實共鳴的台詞、連配角都有血有肉的角色陣容，無論是哪位演員， 只要看到就不會鬆手。然而，孔曉振也有煩惱，擔心是否會完全打破由來已久的「喜劇女王」形象。發佈會當時，孔曉振就強調會展現不同的面貌，對於演技轉型倍感壓力。但本著對劇本的信任，對角色的信任，她盡心鑽研，努力展現與以往不同的演技。為了刻畫冬柏小心翼翼的形象，開拍初期孔曉振都不和其他人對視，連攝影機都捕捉不到她的眼神，被攝影師要求抬高頭，但孔曉振為了角色需要，再三拜託攝影師理解自己對於角色的詮釋和把握。



冬柏情緒豐富，而觀眾們也確實感受到了孔曉振的表演變化，選擇兒子放棄戀人時的悲傷、與拋棄自己的母親重逢時的複雜心情，面對反對自己和勇識（姜河那 飾）交往的德順（高斗心 飾）時既痛心又理解的心緒，孔曉振將冬柏的每一絲情感都細緻入微地呈現出來，讓觀眾們看到了一個立體生動的角色，也證明了自己的演技。

對孔曉振來說，《山茶花開時》就是一個禮物，不僅給她帶來更多觀眾的喜愛，也緩解了她對於轉型的渴望：「這絕對是演員們非常想要嘗試的角色，只想誇她善良、純真，不只是主人公，每一個配角都閃閃發光，這樣的作品實在太少了，值得珍惜。冬柏就像是一個中心軸，其他配角就是圍著她轉的扇葉。 」



孔曉振還因為該劇看到了希望：「作為演員有時候會覺活得特別緊迫，這部劇讓我看到我原來是被大家愛著的，電視劇講述了一個一人有難眾人幫的奇跡故事，看到這樣的劇情我們也會被治癒。不是靠刺激的故事吸引人，而是這樣一個走心、溫馨的故事讓觀眾們跟著哭、笑，你會發現原來大家都會喜歡這種暖心的內容。 」

《山茶花開時》給孔曉振留下的不僅是好評還有對人的希望，這樣的希望又將怎樣激勵她前行呢，讓我們拭目以待。

「圖：《山茶花開時》、TD」

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