【有片】《意外发现的一天》在花絮里画了Ryan、还声带模仿！李宰旭这次则抱著玩偶一起拍照、接受采访
韩剧 2019年11月25日 星期一11:17 JiaJia
哦，这个「Ryan声带模仿」…小编给满分！（大笑）李宰旭在采访中提及《意外发现的一天》中，最想饰演的角色，感觉他也能做的很好啊～
在先前公开的《意外发现的一天》花絮影片中，李宰旭展现绘画天份，还依序模仿了「蜡笔小新」、「肥嘟嘟左卫门」和「Ryan」。尤其工作人员要他做「Ryan声带模仿」，他转向镜头、摆出Ryan的表情，颠覆剧中「白经」的形象。
前面是「端白CP」约会，画画的部分在1：17至1：40。
「KAKAO」方面则公开李宰旭抱著「小Ryan」合照和相关采访，引发粉丝关注。他先是用「白经」的身份回答剧中相关问题，可以感受到他对角色进行深入理解，然后再通过自己的演绎呈现给观众们。被问到与路云、金惠允等一众哥哥、姐姐们亲密相处的秘诀，他表示：「路云哥和惠允姐姐性格本来就很好，让身为弟弟的我相当自在。」
至於在《意外发现的一天》里，李宰旭是否有想饰演的角色？他回答：「道华！他是A3成员中最开朗的人，很想演一次活泼开朗的角色。从这点出发，应该可以很有趣的诠释『道华』这个角色。」
（图片、影片来源：KAKAO、Lee Jae Wook fans）
写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻