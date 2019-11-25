11月韓國愛豆個人品牌TOP 10：Jimin，GD，姜丹尼爾等
明星 2019年11月25日 星期一11:20 Sani
GD退伍一個月就重回愛豆個人品牌TOP 3，真的太強啦！
近日韓國企業評判研究所公佈了11月的愛豆個人品牌評價資料，其中第一的仍然是防彈少年團Jimin，第二是上月底剛剛退伍的G-Dragon，第三是姜丹尼爾。 其中Jimin品牌的連結分析中出現大量「可愛，愛你，很棒」這樣的詞彙，關鍵字分析中則出現大量「直拍，阿米，出國」等詞彙，正負評價比例分析結果顯示正面評價高達90.81%！
G-Dragon剛剛結束2年兵役於10月26日正式退伍，本月23日就和NIKE合作呈現了一次Live Art Performance，跨界玩出花樣，讓人更加期待他在音樂領域的回歸啊！
姜丹尼爾上週末剛剛在韓國舉辦接連2天的粉絲見面會《COLOR ON SEOUL_DAY 1 Seoul》，將在今晚發行最新單曲《TOUCHIN》。
TOP 10中的其他愛豆依次是防彈少年團V、MAMAMOO華莎、防彈少年團柾國、NU’EST黃旼炫、(G)I-DLE、防彈少年團Jin、HOTSHOT河成雲。
（圖源：BIG HIT，GD IG，KONNECT）
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