朴敘俊＆V為了「辛巴」和「煤炭」能一起玩耍經常聚會！網民：我也有養狗，求帶XD
明星 2019年11月22日 星期五08:12 Rui
朴敘俊和防彈少年團成員V是圈內出名的死黨好兄弟，兩人除了會帶著另一位好兄弟朴炯植一同出遊之外，還會單獨見面，原因都是為了狗狗們。
粉絲們都知道朴敘俊養了一隻狗狗叫做「辛巴」，而V也有一隻叫做「煤炭」的萌犬，兩名「狗爸爸」為了讓狗狗能夠在一起玩耍，經常相約聚會。
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超愛狗狗的朴敘俊和V有時就會通過SNS曬出辛巴和煤炭一起玩耍的照片，一黑一白的狗狗們就像主人一樣也是好朋友呢。
V和朴敘俊因為一同合作電視劇《花郎》而相知，後來又因為都喜歡狗狗而成為好友，電視劇結束後友情也一直延續。 朴敘俊拍戲時V還會送上咖啡車為他加油，而V開演唱會時朴敘俊也會悄悄到場為他助陣。
得知朴敘俊和V經常因為萌犬見面的消息後，不少網友表示：「我也有養狗，下次聚會求帶」。
「圖：NATE」
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陳映伶 賴奕辰 葉佳蓉主人跟寵物一樣🤣超可愛💞
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