朴叙俊＆V为了「辛巴」和「煤炭」能一起玩耍经常聚会！网民：我也有养狗，求带XD
明星 2019年11月22日 星期五08:12 Rui
朴叙俊和防弹少年团成员V是圈内出名的死党好兄弟，两人除了会带著另一位好兄弟朴炯植一同出游之外，还会单独见面，原因都是为了狗狗们。
粉丝们都知道朴叙俊养了一只狗狗叫做「辛巴」，而V也有一只叫做「煤炭」的萌犬，两名「狗爸爸」为了让狗狗能够在一起玩耍，经常相约聚会。
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超爱狗狗的朴叙俊和V有时就会通过SNS晒出辛巴和煤炭一起玩耍的照片，一黑一白的狗狗们就像主人一样也是好朋友呢。
V和朴叙俊因为一同合作电视剧《花郎》而相知，后来又因为都喜欢狗狗而成为好友，电视剧结束后友情也一直延续。 朴叙俊拍戏时V还会送上咖啡车为他加油，而V开演唱会时朴叙俊也会悄悄到场为他助阵。
得知朴叙俊和V经常因为萌犬见面的消息后，不少网友表示：「我也有养狗，下次聚会求带」。
「图：NATE」
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陳映伶 賴奕辰 葉佳蓉主人跟寵物一樣🤣超可愛💞
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