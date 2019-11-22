朴叙俊＆V为了「辛巴」和「煤炭」能一起玩耍经常聚会！网民：我也有养狗，求带XD

朴叙俊＆V为了「辛巴」和「煤炭」能一起玩耍经常聚会！网民：我也有养狗，求带XD

明星   2019年11月22日   星期五08:12   Rui   13

朴叙俊和防弹少年团成员V是圈内出名的死党好兄弟，两人除了会带著另一位好兄弟朴炯植一同出游之外，还会单独见面，原因都是为了狗狗们。

粉丝们都知道朴叙俊养了一只狗狗叫做「辛巴」，而V也有一只叫做「煤炭」的萌犬，两名「狗爸爸」为了让狗狗能够在一起玩耍，经常相约聚会。

** 每日为你推送爱豆消息 —>立即下载APP

超爱狗狗的朴叙俊和V有时就会通过SNS晒出辛巴和煤炭一起玩耍的照片，一黑一白的狗狗们就像主人一样也是好朋友呢。

V和朴叙俊因为一同合作电视剧《花郎》而相知，后来又因为都喜欢狗狗而成为好友，电视剧结束后友情也一直延续。 朴叙俊拍戏时V还会送上咖啡车为他加油，而V开演唱会时朴叙俊也会悄悄到场为他助阵。

得知朴叙俊和V经常因为萌犬见面的消息后，不少网友表示：「我也有养狗，下次聚会求带」。

「图：NATE」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
  • 蕭榆蓉
    陳映伶 賴奕辰 葉佳蓉主人跟寵物一樣🤣超可愛💞
    3小时前
  • 陳葳婷
    炭啊～上輩子拯救世界的狗狗❤❤
    3小时前
  • Greta Wang
    碳兒成為鎂光燈的嬌點
    3小时前
  • 吳詩涵
    我想當狗
    1小时前
  • 林羽瑄
    煤炭
    3小时前
→更多留言...(8)
在Facebook上的留言
主页 » 明星 » 朴叙俊＆V为了「辛巴」和「煤炭」能一起玩耍经常聚会！网民：我也有养狗，求带XD
© 2019 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 广告查询 免责声明 招募写手