「黃龍植」姜河那有多能喝？而他最愛的下酒菜是什麼你知道嗎？聽完超想嘗試一下！
明星 2019年11月20日 星期三08:15 Rui
一退伍就和孔曉振搭檔演出熱門劇《山茶花開時》的姜河那，憑藉該劇中莽撞癡情員警一角口碑、收視率雙豐收，人氣火過入伍前。
最近姜河那受邀亮相《人生酒家》，更是親自準備了日式清酒和節目組其他人暢飲。
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姜河那準備的「清酒套餐」不僅有日本酒，還有吞拿魚和鹽。 把鹽當做下酒菜，看得眾人很是困惑。 姜河那解釋道：「小時候我就喜歡看電影，把洋酒倒在冰酒杯裡的樣子太帥了。 朋友告訴我喝洋酒的時候手裡放些鹽當做下酒菜，一邊沾點鹽一邊喝。」
其實喝墨西哥的國酒——龍舌蘭時有一個最獨特的飲酒方式就是「舔鹽」再加「嚼檸檬片」方式，在左手拇指和食指的根部，也就是虎口處撒上一點鹽。飲用時，先用舌頭舔掉鹽，再將酒一口氣喝下。
姜河那的品酒方式也引發了廣大觀眾的熱議，不少人留言稱：「沒想到姜河那這麼會喝」、「歐巴，我也喜歡舔鹽法，一起喝酒吧」、「我要回去試試看」等。
「圖：《人生酒家》截圖」
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