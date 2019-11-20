《意外發現的一天》ep.29-30最新預告公開大卡三角虐戀，劇迷：真的罵不動編劇了！

內文是今晚《意外發現的一天》播出的第29、30集的中文預告，真的很好奇編劇會怎麼收尾，感覺有很多事情要交代，不要再執著於三角戀這件事了…，心累啊！！
官方釋出MBC 熱門劇《意外發現的一天》（另譯：偶然發現的一天）的最新預告，今晚20:55播出：
▼所有場面變成原廠設定！？換成白經（李宰旭 飾）和端午（金惠允 飾）狂撒糖？
▼金美才（李泰利 飾）翻著《秘密》的空白頁數，剩下不多的頁數，作者要準備結束這個故事了。（別這樣～說不定可以來個第二集啊！這本只是第一集之類的…TAT）
▼一天（路雲 飾）面對遺失了記憶的端午，說著以前的台詞，希望能喚醒他們曾經擁有過的回憶，一天：「你好～我們是同班的。」、「記得嗎？我們一起改變命運吧！」、「下一個場面一定要記得我。」
▼端午雖然不記得一天，每當碰到他時卻總是感覺心痛不已。（她的心跳依舊記得一天啊～TAT）
▼白經：「逃跑也行，就算是現在也要記住。」
端午：「我有過心臟不好的時候，但這是因為喜歡所以才跳動的。」
白經：「在我身邊的一切都是假的啊，但即便是假的也仍想要守著妳的我，真是個怪物啊…。」白經將外套交給一天後說：「在那裡殷端午和我的場景會開始，你代替我去吧。」
雖然畫面中有很多白經跟端午約會的甜蜜場面，但看台詞應該是要發一張很大的好人卡，還有很多疑惑未解，編劇會怎麼收尾真的令人非常好奇。《意外發現的一天》明晚將播出第31、32集大結局。
（圖自：MBC drama）
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