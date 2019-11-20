「黄龙植」姜河那有多能喝？而他最爱的下酒菜是什么你知道吗？听完超想尝试一下！
明星 2019年11月20日 星期三08:15 Rui
一退伍就和孔晓振搭档演出热门剧《山茶花开时》的姜河那，凭藉该剧中莽撞痴情员警一角口碑、收视率双丰收，人气火过入伍前。
最近姜河那受邀亮相《人生酒家》，更是亲自准备了日式清酒和节目组其他人畅饮。
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姜河那准备的「清酒套餐」不仅有日本酒，还有吞拿鱼和盐。 把盐当做下酒菜，看得众人很是困惑。 姜河那解释道：「小时候我就喜欢看电影，把洋酒倒在冰酒杯里的样子太帅了。 朋友告诉我喝洋酒的时候手里放些盐当做下酒菜，一边沾点盐一边喝。」
其实喝墨西哥的国酒——龙舌兰时有一个最独特的饮酒方式就是「舔盐」再加「嚼柠檬片」方式，在左手拇指和食指的根部，也就是虎口处撒上一点盐。饮用时，先用舌头舔掉盐，再将酒一口气喝下。
姜河那的品酒方式也引发了广大观众的热议，不少人留言称：「没想到姜河那这么会喝」、「欧巴，我也喜欢舔盐法，一起喝酒吧」、「我要回去试试看」等。
「图：《人生酒家》截图」
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