羅PD官方YouTube頻道訂閱破百萬，發佈簡短聲明：正在討論如何上月球！

羅PD官方YouTube頻道訂閱破百萬，發佈簡短聲明：正在討論如何上月球！

明星   2019年11月20日   星期三08:25   Sani   28

這一天終於來了！ 羅PD的Youtube「頻道十五夜」在昨日突破訂閱人數100萬大關，發佈官方聲明表示「正在討論履行月球公約的方法」！

據統計，羅PD的個人頻道在11月19日下午2點突破了百萬訂閱人數，令人更加關注羅PD承諾突破百萬就把殷志源和李壽根送上月球的約定！

對此，《新西遊記》製作組發佈了簡短聲明：「感謝大家對頻道十五夜達到100萬訂閱的支援，目前製作組正在打聽公約的實現方法，會儘快告訴大家最終結果的。 再次感謝大家讓我們實現百萬訂閱。 」

9月20日羅PD為紀念tvN綜藝《新西遊記外傳：去冰島的三餐》開播進行網路直播時，不服輸地做了新的公約：「如果訂閱人數超過100萬，就送殷志源和李壽根去月球。 據說100萬訂閱可以賺到很多錢，而且登月技術也在不斷發展，（一旦人數達到）立即送他們上去。 」

後來訂閱人數暴增，羅PD又擔心地表示：「據說上月球要花8000億耶！ 」懇請大家不要再訂閱了，但顯然結果讓他失望了！ 超好奇節目組最後給出什麼招數啊XD


（圖源：Youtube@채널 십오야，IG@iceland.baby）

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留言/評論
  • 許閔淑
    我們也不是非要看他們上月球、就想看看這個非常有創意的羅團隊要如何突破這次的問題！畢竟這次不是下跪就可以解決的
    2小時前
  • Ciel Lu
    每次都會想到這段 別嘚瑟
    47分前
  • Rita Lin
    3.2.1 발사 rocket 삐융🚀🚀🚀 로켓 타고 발사, 로켓 로켓 타고 발사 ay😈😈😈😈🤣🤣🤣🤣
    1小時前
  • Annie Chien
    我們來挖tvn 的根基吧
    2小時前
  • Carmen Lilo Lee
    2小時前
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