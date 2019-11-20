羅PD官方YouTube頻道訂閱破百萬，發佈簡短聲明：正在討論如何上月球！
明星 2019年11月20日 星期三08:25 Sani
這一天終於來了！ 羅PD的Youtube「頻道十五夜」在昨日突破訂閱人數100萬大關，發佈官方聲明表示「正在討論履行月球公約的方法」！
據統計，羅PD的個人頻道在11月19日下午2點突破了百萬訂閱人數，令人更加關注羅PD承諾突破百萬就把殷志源和李壽根送上月球的約定！
對此，《新西遊記》製作組發佈了簡短聲明：「感謝大家對頻道十五夜達到100萬訂閱的支援，目前製作組正在打聽公約的實現方法，會儘快告訴大家最終結果的。 再次感謝大家讓我們實現百萬訂閱。 」
9月20日羅PD為紀念tvN綜藝《新西遊記外傳：去冰島的三餐》開播進行網路直播時，不服輸地做了新的公約：「如果訂閱人數超過100萬，就送殷志源和李壽根去月球。 據說100萬訂閱可以賺到很多錢，而且登月技術也在不斷發展，（一旦人數達到）立即送他們上去。 」
後來訂閱人數暴增，羅PD又擔心地表示：「據說上月球要花8000億耶！ 」懇請大家不要再訂閱了，但顯然結果讓他失望了！ 超好奇節目組最後給出什麼招數啊XD
（圖源：Youtube@채널 십오야，IG@iceland.baby）
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