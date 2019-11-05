安俊英PD或被捕！Mnet對《Produce X 101》投票造假疑雲發聲明致歉

安俊英PD或被捕！Mnet對《Produce X 101》投票造假疑雲發聲明致歉

綜藝   2019年11月5日   星期二10:27   Sani   1

安俊英PD等4名工作人員將在今日上午接受調查，Mnet也終於打破沉默，首次對於《Produce X 101》投票造假疑雲做出正式的道歉聲明。

據報道，包括安俊英PD在內的4名《Produce X 101》工作人員將於今日上午10點半在首爾中央地方法院接受拘捕令實質審查，嫌疑是「詐欺與詭計帶來的業務妨礙」等等，拘捕與否將在今日下午晚些時候決定。

以下為Mnet聲明全文：

對於Mnet《Produce X 101》引起爭論致以歉意。

「Mnet今年7月底認為內部自行了解事實關係有難度，所以委託警方調查。 據確認，《Produce X 101》的部分工作人員已經被申請拘捕令。

以後Mnet也會積極配合調查，並根據調查結果負起相應的責任。

再次對喜愛《Produce X 101》的關注與粉絲、《Produce X 101》的出演者及所屬社人士表示深深的歉意。

只是懇請大家不要對因這次事件而受到損失的藝人進行推測性報導。」

很多網友對這份聲明感到不滿，追問：「真正的排名要什麼時候公開？ 」「如要都要這樣造假，乾脆以後不要辦選秀了！ 」

（圖源：Mnet）

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留言/評論
  • Yk Ting
    冇上層默許會咁做，搵d細既頂罪
    2小時前
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