安俊英PD或被捕！Mnet对《Produce X 101》投票造假疑云发声明致歉
综艺 2019年11月5日 星期二10:27 Sani
安俊英PD等4名工作人员将在今日上午接受调查，Mnet也终於打破沉默，首次对於《Produce X 101》投票造假疑云做出正式的道歉声明。
据报道，包括安俊英PD在内的4名《Produce X 101》工作人员将於今日上午10点半在首尔中央地方法院接受拘捕令实质审查，嫌疑是「诈欺与诡计带来的业务妨碍」等等，拘捕与否将在今日下午晚些时候决定。
以下为Mnet声明全文：
对於Mnet《Produce X 101》引起争论致以歉意。
「Mnet今年7月底认为内部自行了解事实关系有难度，所以委托警方调查。 据确认，《Produce X 101》的部分工作人员已经被申请拘捕令。
以后Mnet也会积极配合调查，并根据调查结果负起相应的责任。
再次对喜爱《Produce X 101》的关注与粉丝、《Produce X 101》的出演者及所属社人士表示深深的歉意。
只是恳请大家不要对因这次事件而受到损失的艺人进行推测性报导。」
很多网友对这份声明感到不满，追问：「真正的排名要什么时候公开？ 」「如要都要这样造假，干脆以后不要办选秀了！ 」
（图源：Mnet）
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