第一位嘉賓就是他！孔劉作客李棟旭新脫口秀節目 被網友目擊於濟州島拍攝
綜藝 2019年11月5日 星期二10:15 JiaJia
（內有路透圖）憑著李棟旭在演藝圈的人脈…讓人超期待之後的嘉賓陣容！第一位是曾合作過《鬼怪》的孔劉，接下來又會有哪些藝人呢？
3日，據「King Kong by STARSHIP娛樂」方面表示，李棟旭將作為單獨MC主持SBS新節目《想做Talk》，預計於下月（12月）4日韓國晚間10時首播。據了解，李棟旭從很久以前就相當關注脫口秀，預計會通過該節目展現多種樣貌，希望大家多多關切及期待。
昨日（4日），據韓國媒體報導，曾與李棟旭合作過《孤單又燦爛的神－鬼怪》的孔劉，將擔任節目第一位嘉賓，並在濟州島進行拍攝。平時甚少出現在綜藝節目上的孔劉，義氣相挺。
也有網友捕捉到當日兩人於濟州島的身影。李棟旭和孔劉穿著輕便的衣服，看起來有說有笑的。近期他們也曾一同出現在好友的婚禮上，還一同比心、成為話題。如今兩人於螢光幕上再聚首，已經讓粉絲們相當期待。
（圖片來源：KSD、TVDaily、微博＠吱呤o）
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