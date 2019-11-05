《意外發現的一天》金惠允、李宰旭不同於以往的氛圍！網友：「這才是青梅竹馬正確的打開方式」
韓劇 2019年11月5日 星期二11:09 JiaJia
不知不覺，《意外發現的一天》只剩下6集…希望編劇能好好寫，端午和白經之間不應該只有淚水和大吼大叫啊！（捶心） #金惠允 #李宰旭 #惠允妹子瘦好多 #宰旭底迪眼神好溫柔
近期討論度極高的MBC漫改劇《意外發現的一天》，將於本週播出第11、12大集。端午（金惠允 飾）和HARU（路雲 飾）的故事讓人看了又是覺得虐心、又是覺得甜蜜，許多觀眾一會兒跟著哭、一會兒跟著笑，兩人終於在上週確認了彼此的心意。不過，與端午有著婚約的「青梅竹馬」白經（李宰旭 飾），之後會有什麼樣的轉變，引發好奇。
劇組於今日（5日）公開最新劇照。端午和白經的氛圍，似乎與以往不同。網友們則紛紛猜測，應該是端午陪白經去媽媽的墓地。端午面帶微笑，甚至還向白經遞上飲料。看到白經臉色凝重，端午默默地注視著白經…
分享兩張上週的劇照。在「STAGE」時，端午問白經，覺得什麼時候辦婚禮比較好？不覺得這個畫面很棒嘛！兩人和和氣氣的，而不是只有淚水和大吼大叫…希望在「SHADE」時，也能多多看到這種場景啊！（哭）
（圖片來源：MBC《意外發現的一天》）
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