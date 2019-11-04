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兩大R&B鬼才的神合作：Crush＆Pink Sweat$推出單曲！
2019年11月4日 星期一12:10 KPOP 韓星網
來自KPOP及美國的兩大R&B鬼才，共同製作單曲《I Wanna Be Yours》！
Crush是當今韓國R&B巨星，韓劇《鬼怪》經典OST《Beautiful》傳遍韓國，並曾與多位歌手合作極受歡迎的R&B 作品，並佔據音樂榜首。而Crush最近宣布回歸消息，睽違五年半在本月攜正規二輯回歸，同時亦在年末，12 月 28、29 和 31 日在奧林匹克公園的 SK 手球場舉行演唱會《RUSH ON YOU : FROM MIDNIGHT TO SUNRISE》！此消息一出立刻讓歌迷非常期待。
而Pink Sweat$ 是來自美國的R&B歌手，熱播單曲《Honesty》穩守音樂榜首十位及累積達9千8百萬串流量！被Apple Music睇好為「Up Next」歌手，更加被Billboard選入「2019年11位注目Hip-hop & R&B藝人」！
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