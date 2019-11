BTS防彈少年團柾國發生交通事故! 違規駕駛與計程車相撞受傷入院 因信賴而期待!李奎炯有望和金泰熙攜手演出《妳好/再見媽媽》 《意外發現的一天》漫畫男主吳南柱(金永大)說中文還蠻標準的耶! 鄭容和一退伍就賣力工作 12 月開唱台灣也有場次! BTS防彈少年團又得獎啦!偕 Army 在歐洲 MTV 奪三獎 兩大R&B鬼才的神合作:Crush&Pink Sweat$推出單曲! MAMAMOO 全員預告照率先登場 新專輯問世倒數十天! 新劇《有瑕疵的人們》安宰賢、吳漣序海報公開,超萌對吼可見壓力有多大啊~! 泫雅回歸倒數一天⋯⋯〈Flower Shower〉MV 預告華麗搶眼! 《綠豆傳》張東尹、《意外發現的一天》路雲和《花黨》徐志焄…2年前都曾出演過這部電視劇! SJ 晟敏出道 14 年來第一次⋯⋯本月推出個人專輯! IU 敲定發片日期!最新預告片神秘而美麗 秋天也要和 TWICE 一起跳舞!〈Dance the Night Away〉MV 破兩億 《SJ Returns 3》點擊量突破2700萬!超越第1季的2500萬 今日將公開大量花絮影片 《Running Man》又cosplay四種全新角色引爆話題,不看太可惜~!XD 【有片】《乖僻的五兄弟》編制為正式節目!李鎮赫作為「忙內」加入、SJ銀赫本週登場 【有片】《Busted!明星來解謎2》將於本週五(8日)公開!豪華的嘉賓陣容也成為一大看點 看見另一版的〈LION〉!(G)I-DLE 閃電釋出完整 MV 撞破異次元壁的錯覺!李在旭和朴志訓竟然是大學同學 BIGBANG太陽&大聲一周後同時退伍! YG叮囑粉絲勿前往現場迎接 弘大「Olive Young」重新出發 逛起來更舒適了

來自KPOP及美國的兩大R&B鬼才,共同製作單曲《I Wanna Be Yours》!

Crush是當今韓國R&B巨星,韓劇《鬼怪》經典OST《Beautiful》傳遍韓國,並曾與多位歌手合作極受歡迎的R&B 作品,並佔據音樂榜首。而Crush最近宣布回歸消息,睽違五年半在本月攜正規二輯回歸,同時亦在年末,12 月 28、29 和 31 日在奧林匹克公園的 SK 手球場舉行演唱會《RUSH ON YOU : FROM MIDNIGHT TO SUNRISE》!此消息一出立刻讓歌迷非常期待。



而Pink Sweat$ 是來自美國的R&B歌手,熱播單曲《Honesty》穩守音樂榜首十位及累積達9千8百萬串流量!被Apple Music睇好為「Up Next」歌手,更加被Billboard選入「2019年11位注目Hip-hop & R&B藝人」!



