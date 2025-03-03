初中便喜愛方大同且深受影響！Crush圓夢兩度合作，與Zion.T不捨悼念

美籍香港創作男歌手方大同上月21日病逝享年41歲，本月1日才由唱片兼經紀公司公開死訊，華語圈瀰漫哀傷、感慨天妒英才，而韓國也有歌手哀悼方大同，是曾和他合作過的Crush與Zion.T，Crush還視方大同為典範。

Crush IG 2日轉發Zion.T限時動態，是他們與方大同的合照，Zion.T原文標記方大同帳號祈禱他能安息，且表示會記住他，Crush則是再一次標記並用表情符號表達哀傷。Crush接著一連串限時動態都和方大同有關，再聽了他非常喜愛的方大同的〈愛愛愛〉及兩人合作演出。



「真的很喜歡方大同！」方大同可以說是Crush的R&B啟蒙，Crush至少2015年就公開說過自己多喜愛方大同，透露自己初中看一場典禮愛上了他唱歌，瘋狂搜尋後發現他有不同於韓國的美國本土R&B情調，加上華語圈特有風格。Crush也成功推薦Zion.T方大同，Zion.T回憶第一次聽Crush音樂有「拼圖」之感，認為他受方大同很大影響。Crush表示很想和方大同合作，這樣的願望也在隔年實現。



方大同 2016年便找上Zion.T和Crush合作〈Flavor〉（味道），收錄於專輯《JTW 西遊記》，三人聲線頗受歡迎，不少人稱Zion.T「韓版方大同」，對於它們跨海合作非常驚喜。當時唱片公司公開過三人如何搭上線，原來是從「IG網友」開始，Crush和方大同會用IG交流，Crush到香港旅遊時方大同曾邀他到錄音室參觀，而方大同本來就欣賞Zion.T，很快就促成三人合作。



2018年Crush在香港舉行亞洲Showcase，「偶像」方大同力挺他現身站台，兩人合唱〈愛愛愛〉。〈愛愛愛〉正是Crush在上述2015年採訪時特別提及的歌曲，他說〈愛愛愛〉在音源平台Melon上的歌詞是韓文音譯，他背了起來，3年後這場Showcase如實運用到了。



方大同過世後，也有不少韓國網友回顧以上Crush和他的合作影片，留言悼念。除了Crush，方大同和IU合唱〈Can t Love You Anymore〉（原唱IU與hyukoh吳赫）、在韓國《AAA》典禮獻唱〈Flavor〉，還有太陽翻唱他的〈愛愛愛〉，都成了韓國網友懷念方大同的經典內容。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞