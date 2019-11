《意外发现的一天》漫画男主吴南柱(金永大)说中文还蛮标准的耶! 郑容和一退伍就卖力工作 12 月开唱台湾也有场次! BTS防弹少年团又得奖啦!偕 Army 在欧洲 MTV 夺三奖 两大R&B鬼才的神合作:Crush&Pink Sweat$推出单曲! MAMAMOO 全员预告照率先登场 新专辑问世倒数十天! 新剧《有瑕疵的人们》安宰贤、吴涟序海报公开,超萌对吼可见压力有多大啊~! 泫雅回归倒数一天⋯⋯〈Flower Shower〉MV 预告华丽抢眼! 《绿豆传》张东尹、《意外发现的一天》路云和《花党》徐志焄…2年前都曾出演过这部电视剧! SJ 晟敏出道 14 年来第一次⋯⋯本月推出个人专辑! IU 敲定发片日期!最新预告片神秘而美丽 秋天也要和 TWICE 一起跳舞!〈Dance the Night Away〉MV 破两亿 《SJ Returns 3》点击量突破2700万!超越第1季的2500万 今日将公开大量花絮影片 《Running Man》又cosplay四种全新角色引爆话题,不看太可惜~!XD 【有片】《乖僻的五兄弟》编制为正式节目!李镇赫作为「忙内」加入、SJ银赫本周登场 【有片】《Busted!明星来解谜2》将於本周五(8日)公开!豪华的嘉宾阵容也成为一大看点 看见另一版的〈LION〉!(G)I-DLE 闪电释出完整 MV 撞破异次元壁的错觉!李在旭和朴志训竟然是大学同学 BIGBANG太阳&大声一周后同时退伍! YG叮嘱粉丝勿前往现场迎接 弘大「Olive Young」重新出发 逛起来更舒适了

来自KPOP及美国的两大R&B鬼才,共同制作单曲《I Wanna Be Yours》!

Crush是当今韩国R&B巨星,韩剧《鬼怪》经典OST《Beautiful》传遍韩国,并曾与多位歌手合作极受欢迎的R&B 作品,并占据音乐榜首。而Crush最近宣布回归消息,睽违五年半在本月携正规二辑回归,同时亦在年末,12 月 28、29 和 31 日在奥林匹克公园的 SK 手球场举行演唱会《RUSH ON YOU : FROM MIDNIGHT TO SUNRISE》!此消息一出立刻让歌迷非常期待。



而Pink Sweat$ 是来自美国的R&B歌手,热播单曲《Honesty》稳守音乐榜首十位及累积达9千8百万串流量!被Apple Music睇好为「Up Next」歌手,更加被Billboard选入「2019年11位注目Hip-hop & R&B艺人」!



