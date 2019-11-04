两大R&B鬼才的神合作：Crush＆Pink Sweat$推出单曲！

两大R&B鬼才的神合作：Crush＆Pink Sweat$推出单曲！

KPOP   2019年11月4日   星期一12:10   韩星网  

来自KPOP及美国的两大R&B鬼才，共同制作单曲《I Wanna Be Yours》！

Crush是当今韩国R&B巨星，韩剧《鬼怪》经典OST《Beautiful》传遍韩国，并曾与多位歌手合作极受欢迎的R&B 作品，并占据音乐榜首。而Crush最近宣布回归消息，睽违五年半在本月携正规二辑回归，同时亦在年末，12 月 28、29 和 31 日在奥林匹克公园的 SK 手球场举行演唱会《RUSH ON YOU : FROM MIDNIGHT TO SUNRISE》！此消息一出立刻让歌迷非常期待。

而Pink Sweat$ 是来自美国的R&B歌手，热播单曲《Honesty》稳守音乐榜首十位及累积达9千8百万串流量！被Apple Music睇好为「Up Next」歌手，更加被Billboard选入「2019年11位注目Hip-hop & R&B艺人」！

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