BLACKPINK終於完整體！新世巡〈DEADLINE〉超豪華預告公開，粉絲激動喊：好期待！

下禮拜就可以聽到新歌了！！

今日（26）YG娛樂在官方 SNS 上傳了《BLACKPINK WORLD TOUR [DEADLINE] TRAILER》。影片以廣闊的沙漠上給某人打電話的 ROSÉ 開始，之後 LISA、JENNIE、JISOO 依序登場，聚集在一起離開公路旅行的場面，華麗的視覺效果，如同電影預告片一樣，讓粉絲們心動不已。



YG娛樂表示：「這次的預告片通過與海外著名導演的合作，在美國蘭卡斯特附近的沙漠及好萊塢攝影棚等地進行拍攝。希望多多關注，爲了最佳的結果，大家會在〈DEADLINE〉會完成怎樣的演出。」

BLACKPINK 這次的巡迴演唱會將在7月5日和6日在高陽綜合運動場主體育場開始，之後將到洛杉磯、芝加哥、多倫多、紐約、巴黎、米蘭、巴塞隆納、倫敦、高雄、曼谷、雅加達、布拉坎、新加坡、東京、香港等世界各地的體育場級場館進行演出。



此外，BLACKPINK 還將在高陽演唱會上首次公開新歌，雖然日程、歌名、主題等都蒙著神祕面紗，但是受到全世界粉絲們的極大關注。她們會以怎樣的音樂風格、舞台回歸呢？好期待啊！



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