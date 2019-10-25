安宰賢清空所有IG想要重新開始？具惠善：只有SNS知道我的冤情
明星 2019年10月25日 星期五09:04 Rui
安宰賢清空IG所有內容， 這應該也是想開啟新的生活了吧。
安宰賢的IG上已經沒有任何內容，韓媒推測他可能是在10月21日刪除了所有痕跡。 從具惠善在SNS上發佈的第一條關於兩個人離婚的動態開始，大家就能感覺出來他一直處於被動的一方。 安宰賢也只是發佈過一條和具惠善有關的內容，沉寂了許久的他在聽到Sulli自殺的消息時，才更新過一條哀悼的PO文，不到一週，他的IG上已再無消息。 這一行為被不少網民解讀為因與具惠善的離婚官司導致心理負擔巨大。
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而具惠善日前接受了雜誌《Woman Sense》的採訪，談婚姻期間從未與安宰賢大吵過，並表示了複出演藝界的想法。她稱「在母親被診斷出腦腫瘤的情況下，安宰賢說要儘快公佈離婚消息，我怕媽媽受刺激，所以希望推遲一週再公開，但被安宰賢拒絕了，當時對他非常失望。只有SNS才能告知我的冤情。」 具惠善還就部分大眾的反應表示：「經歷了多年藝人生活，我知道隨著時間流逝真相會被揭開，所以正在努力不對大眾的反應太過感到喜悲。 」
此外，安宰賢主演的電視劇《有瑕疵的人們》將於11月中旬開播。
「圖：安宰賢IG」
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