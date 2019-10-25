當《意外發現的一天》白經穿上《請輸入搜索詞WWW》薛智煥的西裝：李在旭的氣質太神奇了♥
明星 2019年10月25日 星期五08:37 Rui
《請輸入搜索詞WWW》和《意外發現的一天》，連續出演兩部電視劇，兩部作品都口碑+收視爆表的李在旭，他既是國民年下男「薛智煥」也是高冷「白經」。
《請輸入搜索詞WWW》中，李在旭飾演新人男演員薛智煥，和女二號李多熙上演了一出超甜蜜的姐弟戀。薛智煥可以說是一人分飾三角，一方面是劇中劇《岳母為何那樣》中的渣男老公和癡情男弟弟，一方面還是鐘情於小姐姐李多熙的純情大男孩。
而《意外發現的一天》裡，李在旭飾演的白經依舊是男二號，剛開始對未婚妻端午（金惠允 飾）毫無興趣，卻在「HARU」（路雲 飾）出現後開始關注起未婚妻，甚至大吃飛醋。
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身高187cm的李在旭完美詮釋了兩部劇中的不同角色，四肢修長，身材高挑的他根本就是完美衣架子，任何服裝都能Hold得住。細心的觀眾還發現，薛智煥的西裝穿在了白經身上，明明是同款，卻能演繹出不同的味道。就是這套白T+黑西裝Look啦~《請輸入搜索詞WWW》中，薛智煥的年紀設定是30歲，有著輕熟男的成熟氣質。
而《意外發現的一天》裡，雖然是同樣的造型，高中生白經卻是透著少年感，加上高富帥的設定，就是豪門富家子弟的私服LOOK。
「圖：《請輸入搜索詞WWW》、《意外發現的一天》」
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