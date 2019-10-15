具荷拉＆Amber＆安宰賢PO文悼念Sulli：「在那個世界裡就做真理想做的吧」
明星 2019年10月15日 星期二10:43 Sani
昨日Sulli突然被發現離世，生前好友、合作過的藝人紛紛在SNS上表達了悼念之情。
Sulli好友、曾經和她一起拍照被質疑「洛麗塔」的具荷拉，在個人IG上PO出兩人的合照，留言說：「在那個世界裡就做真理想做的吧。 」（注：Sulli本名崔真理）
Sulli在f(x)時的隊友Amber原本計畫在10月15日公開新專輯《X》，昨晚她也在IG上PO出黑色圖片的限時動態，表示將暫停活動：「因為最近的事情，我將暫停即將進行的活動。 對不起各位。 謝謝關心。 」
曾與Sulli合作電影《我要做男神》的安宰賢，也在IG上PO文表達了混亂的心情：「不是的，不是的吧...... 對吧，不是的吧？ 是網路和記者們不正常對吧？ 是我缺乏現實感，是因為現在吃的藥太多、是我不正常，對吧...... 是我不對勁吧......」令人心碎。
（圖源：Amber、具荷拉、安宰賢IG）
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