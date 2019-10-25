安宰贤清空所有IG想要重新开始？具惠善：只有SNS知道我的冤情

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安宰贤清空IG所有内容， 这应该也是想开启新的生活了吧。

安宰贤的IG上已经没有任何内容，韩媒推测他可能是在10月21日删除了所有痕迹。 从具惠善在SNS上发布的第一条关於两个人离婚的动态开始，大家就能感觉出来他一直处於被动的一方。 安宰贤也只是发布过一条和具惠善有关的内容，沉寂了许久的他在听到Sulli自杀的消息时，才更新过一条哀悼的PO文，不到一周，他的IG上已再无消息。 这一行为被不少网民解读为因与具惠善的离婚官司导致心理负担巨大。



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而具惠善日前接受了杂志《Woman Sense》的采访，谈婚姻期间从未与安宰贤大吵过，并表示了复出演艺界的想法。她称「在母亲被诊断出脑肿瘤的情况下，安宰贤说要尽快公布离婚消息，我怕妈妈受刺激，所以希望推迟一周再公开，但被安宰贤拒绝了，当时对他非常失望。只有SNS才能告知我的冤情。」 具惠善还就部分大众的反应表示：「经历了多年艺人生活，我知道随著时间流逝真相会被揭开，所以正在努力不对大众的反应太过感到喜悲。 」



此外，安宰贤主演的电视剧《有瑕疵的人们》将於11月中旬开播。

「图：安宰贤IG」

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