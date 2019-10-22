TWICE粉絲見面會集體COSPLAY：成員每年都挑戰不同，大家最喜歡誰的？
明星 2019年10月22日 星期二08:00 Rui
TWICE舉辦出道4週年粉絲會，恰好萬聖節在即，成員們就以各種扮相登場。除了娜璉的《老男孩》崔岷植之外，剩下的成員們又是什麼形象呢？
這是TWICE娜璉？大膽COSPLAY「韓國發哥」崔岷植，你的偶像包袱呢？
多賢是《阿拉丁神燈》中的精靈，還不忘秀肌肉~~滿臉塗成藍色，多賢也是犧牲很大啊！
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子瑜是上映中的電影《Maleficent》（《沉睡魔咒》、《黑法魔女》、《睡美人》等）的瑪琳菲森。
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志效變身成了《COCO》（《尋夢環遊記》、《可哥夜總會》、《玩轉極樂團》）裡的小男孩，穿著紅色帽衫，化妝成了「熊貓眼」~
SANA則是《Aquaman》（《海王》、《水行俠》）中的紅髮公主湄拉~
MOMO化身為《怪獸公司》裡的可愛小女孩「布」
定延是《Alice in Wonderland》（《愛麗絲夢遊仙境》、《愛麗絲漫遊奇境記》）中的「瘋帽子Mad Hatter」。
彩瑛COS了《Edward Scissorhands》（《剪刀手愛德華》、《幻海奇緣》)中的愛德華
因為不安障礙而暫停活動的MINA也驚喜現身現場，雖然沒Cosplay，但模樣看上去康復不少，一身紫色摸胸超短裙登場，大展性感美艷氣質。
「圖：NATE」
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留言/評論
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補個去年的😂😂多賢的安娜貝爾也超猛
只有多賢才能超越多賢阿~
3小時前
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如果小老虎能cos今年的小丑的话，就真的帅炸了😎😎😎
2小時前