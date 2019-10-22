被金永哲问到：「想要引进SUJU的《新西游记》成员是？」圭贤的理由「超腹黑」！果然「忙内On Top」～ 「Work–Life balance的典范！」孔刘拍一部作品休息2年，漫长的空白期都在做什么？ Sulli「遗作」《恶评之夜》永久性停播！即使表面风平浪静，内心也真的无法面对侮辱性恶评 《绿豆传》中的他是新晋女装大佬！张东尹：是因为我的OO不是太突出，导演才选我 快被姜丹尼尔的笑容给融化啦～❤：「感谢那些信任我、等待著我的粉丝们！」 不仅颜值高，还很暖的路云：电线杆的绅士腿～♥ 「2020SS首尔时装周」Day 4～5：X1韩胜宇、曹承衍、金曜汉、李翰洁首次出席首尔时装周 TWICE粉丝见面会集体COSPLAY：成员每年都挑战不同，大家最喜欢谁的？

TWICE举办出道4周年粉丝会，恰好万圣节在即，成员们就以各种扮相登场。除了娜琏的《老男孩》崔岷植之外，剩下的成员们又是什么形象呢？

这是TWICE娜琏？大胆COSPLAY「韩国发哥」崔岷植，你的偶像包袱呢？





多贤是《阿拉丁神灯》中的精灵，还不忘秀肌肉~~满脸涂成蓝色，多贤也是牺牲很大啊！



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子瑜是上映中的电影《Maleficent》（《沉睡魔咒》、《黑法魔女》、《睡美人》等）的玛琳菲森。



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志效变身成了《COCO》（《寻梦环游记》、《可哥夜总会》、《玩转极乐团》）里的小男孩，穿著红色帽衫，化妆成了「熊猫眼」~



SANA则是《Aquaman》（《海王》、《水行侠》）中的红发公主湄拉~



MOMO化身为《怪兽公司》里的可爱小女孩「布」



定延是《Alice in Wonderland》（《爱丽丝梦游仙境》、《爱丽丝漫游奇境记》）中的「疯帽子Mad Hatter」。



彩瑛COS了《Edward Scissorhands》（《剪刀手爱德华》、《幻海奇缘》)中的爱德华



因为不安障碍而暂停活动的MINA也惊喜现身现场，虽然没Cosplay，但模样看上去康复不少，一身紫色摸胸超短裙登场，大展性感美艳气质。



「图：NATE」

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