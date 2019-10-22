TWICE粉丝见面会集体COSPLAY：成员每年都挑战不同，大家最喜欢谁的？

TWICE举办出道4周年粉丝会，恰好万圣节在即，成员们就以各种扮相登场。除了娜琏的《老男孩》崔岷植之外，剩下的成员们又是什么形象呢？
这是TWICE娜琏？大胆COSPLAY「韩国发哥」崔岷植，你的偶像包袱呢？
多贤是《阿拉丁神灯》中的精灵，还不忘秀肌肉~~满脸涂成蓝色，多贤也是牺牲很大啊！
子瑜是上映中的电影《Maleficent》（《沉睡魔咒》、《黑法魔女》、《睡美人》等）的玛琳菲森。
志效变身成了《COCO》（《寻梦环游记》、《可哥夜总会》、《玩转极乐团》）里的小男孩，穿著红色帽衫，化妆成了「熊猫眼」~
SANA则是《Aquaman》（《海王》、《水行侠》）中的红发公主湄拉~
定延是《Alice in Wonderland》（《爱丽丝梦游仙境》、《爱丽丝漫游奇境记》）中的「疯帽子Mad Hatter」。
彩瑛COS了《Edward Scissorhands》（《剪刀手爱德华》、《幻海奇缘》)中的爱德华
因为不安障碍而暂停活动的MINA也惊喜现身现场，虽然没Cosplay，但模样看上去康复不少，一身紫色摸胸超短裙登场，大展性感美艳气质。
「图：NATE」
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