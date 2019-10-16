(G)I-DLE Minnie 跨國合作 為知名 YouTuber Wengie 新歌獻聲！
KPOP 2019年10月16日 星期三12:09 施乃琪
最近 Minnie 在《Queendom》自彈自唱迷倒一堆粉絲，好消息是這週她也會再公開一首驚喜合作曲！
CUBE Entertainment 昨天（15 日）透露 Minnie 最近與知名中裔澳洲 YouTuber Wengie 合作，即將於 18 日下午四點（韓國時間）全面發行新歌 “Empire”。
在搶先公開的預告片中，Wengie 和 Minnie 以華麗造型登場大展氣勢，同樣都在國外生活的兩人渾身充滿獨特的異國風情，節奏鮮明的旋律也立刻掀起期待。
另一方面，最近 Minnie 和 AOA 惠晶在《Queendom》中翻唱了 Dean 的 “Instagram” 一曲，風格和即將問世的 “Empire” 感覺截然不同，在後者正式發行前，就先重溫這場表演吧！
（照片與影片來源：CUBE Entertainment、Mnet）
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