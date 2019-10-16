(G)I-DLE Minnie 跨国合作 为知名 YouTuber Wengie 新歌献声！
KPOP 2019年10月16日 星期三12:09 施乃琪
最近 Minnie 在《Queendom》自弹自唱迷倒一堆粉丝，好消息是这周她也会再公开一首惊喜合作曲！
CUBE Entertainment 昨天（15 日）透露 Minnie 最近与知名中裔澳洲 YouTuber Wengie 合作，即将於 18 日下午四点（韩国时间）全面发行新歌 “Empire”。
在抢先公开的预告片中，Wengie 和 Minnie 以华丽造型登场大展气势，同样都在国外生活的两人浑身充满独特的异国风情，节奏鲜明的旋律也立刻掀起期待。
另一方面，最近 Minnie 和 AOA 惠晶在《Queendom》中翻唱了 Dean 的 “Instagram” 一曲，风格和即将问世的 “Empire” 感觉截然不同，在后者正式发行前，就先重温这场表演吧！
（照片与影片来源：CUBE Entertainment、Mnet）
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