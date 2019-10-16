[韓評]《山茶花開時》連蔡依林都著迷！爆劇組遭強迫勞動一天16小時
韓劇 2019年10月16日 星期三12:22 Erin
人氣電視劇《山茶花開時》昨日就連天后蔡依林都在自己的臉書留言，想邀請姜河那所飾演的黃龍植來參加她的演唱會，但日前卻被爆出劇組勞動環境惡劣，KBS與製作公司也因此遭受各界強烈譴責。
電視劇製作環境以及工作人員待遇等，目前提案修正為每周52工作小時已通過，經過一年的寬限期，從七月開始要確實施行，不過最近正在熱播中的KBS2水木劇《山茶花開時》卻傳出製作公司無視這些法案，依舊強迫工作人員們血汗工作，也隨著聲明書的曝光讓大家再度留意到電視劇製作勞動環境的弊病。
10月14日工作人員相關組織表示，《山茶花開時》製作公司要求工作人員一天長時間拍攝16個小時，依照過往強迫要求，並在未簽約的狀態下進行拍攝作業。雖然工作人員組織與製作公司也已從10月1日開始交涉，為了捍衛勞動人權，並希望出外景的移動路程中也應該包含在上班時間內，希望是一天14小時（不含休息），但製作公司卻要求將外景移動時間除外來計算，並一天應該要達到16小時。
交涉後10月4日與5日同樣提出相當不合理的長時間拍攝要求，而在工作人員團體發出聲明後，製作公司則表示：「在製作公司與工會間緊密溝通之下，已圓滿達成協議。」但與依舊長時間拍攝的事實似乎有所出入。據悉此間製作公司在先前的電視劇製作上也曾爆發類似問題，本次《山茶花開時》依舊未見改善。
因本次的事件KBS再度成為大眾批判的對象，早前《監獄醫生》《各位國民們》《世界上我最美麗的女兒》等，經監督後也是有21件違規事項，也很可能再度因此造成業界負面影響，這種只關心收視率卻不用考量工作人員勞動環境的方式再度受到批評。
照片: Jolin蔡依林FB, 《山茶花開時》劇照
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