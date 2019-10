Kakao Friends人氣成員Ryan開IG感謝粉絲!粉絲卻調侃:小短手要怎麼撓癢癢XD 即時見證歷史性時刻 VLIVE 將直播 BTS防彈少年團沙國演唱會! 電視劇話題性《花黨》奪冠,《浪客行》《地獄》《山茶花》緊追在後 不愧是OST匠人啊!Punch翻唱太妍《德魯納酒店》OST《名為你的詩》,她的版本也超好聽! 《Queendom》今晚合作舞台中間檢查,考驗女偶像們唱功的時刻到來! 曾提鄭俊英「黃金手機」被網友罵翻!ZICO在新歌歌詞作出回應「沒有看過那種影片,對上帝發誓」 《清日電子李小姐》首波 OST 公開!Stella Jang 唱出現代人的無奈與渴望 AKMU 奪 Gaon 雙冠 依然盤踞音源即時榜寶座! 《優雅的家》《我的ID是江南美人》吸引不同年齡層的粉絲讓林秀香非常開心 抒情女王白智榮回歸在即 今晚登《M! Countdown》搶先公開新歌! SuperM 發片倒數一天 北美巡演 11 月開跑! 「天啊!是嘿美與多比~」韓國CGV推出哈利波特週邊限量上市! 校園奇幻新劇《意外發現的一天》首播後,女主角「金惠允」演技大受好評~ TWICE 回歸後首冠入袋 躍上 Gaon Chart 單週專輯榜首! 《人氣歌謠》MC大換血! MONSTA X玟赫 & NCT在玹 & April娜恩全新加盟,20日首秀! 太暖!俞承豪領養2隻小貓咪,認證照笑容超開心❤ 「你見過張基龍成為Rapper的模樣嗎?」兩年前出演《Hip-Hop的民族》現在看仍然很震撼! 戲裡演得了女人;戲外抓得住小偷!「娘MAN」的張東尹不火天地難容啊~ 「羅PD說要送你去月球」殷志源暴躁了XD:完全是狗屎一樣的廢話! 可能是史上最慘練習生!方藝潭靠一人之力創下單日3000萬點擊率,卻為何遲遲不能出道?

鄭俊英偷拍性愛影片醜聞爆發後,因ZICO曾在《Radio Star》中提過鄭俊英的「黃金手機」:「有另外一台只用來KakaoTalk的黃金手機,裡面的人多得像寵物小精靈的圖鑒。」也因此被牽涉到這次的風波中。

ZICO在上月30日發行了首張個人正規專輯《THINKING Part.1》,專輯中的收錄曲《極》,歌詞一開頭就舉出了7種極端的例子,歌曲和怒罵、呼應和寂靜、同伴和敵人、幫助和拒絕、成就和偏見、尊敬和同情、歡迎和歧視。當中更有一句沒有收錄在正式的歌詞裡,在1分3秒時出現「I've never seen a video like that. swear to god(我沒有看過那種影片,對上帝發誓)」被指出是對鄭俊英「黃金手機」事件作出回應。



即使ZICO早已經澄清過,但仍被不少網友狙擊。這次的新專輯發行後...EXO燦烈也在IG進行宣傳,並寫道:「真的是帥氣的人的THINKING Part.1。」但底下就有不少網友留言:「刪了吧!Zico現在不可以」、「和Zico斷絕關係吧」、「不要擁護黃金手機」、「不要發這個」等。



(圖:MBC、KOZ、IG@real__pcy)

