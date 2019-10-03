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曾提鄭俊英「黃金手機」被網友罵翻！ZICO在新歌歌詞作出回應「沒有看過那種影片，對上帝發誓」
2019年10月3日 星期四13:10 明星 Yuan
鄭俊英偷拍性愛影片醜聞爆發後，因ZICO曾在《Radio Star》中提過鄭俊英的「黃金手機」：「有另外一台只用來KakaoTalk的黃金手機，裡面的人多得像寵物小精靈的圖鑒。」也因此被牽涉到這次的風波中。
ZICO在上月30日發行了首張個人正規專輯《THINKING Part.1》，專輯中的收錄曲《極》，歌詞一開頭就舉出了7種極端的例子，歌曲和怒罵、呼應和寂靜、同伴和敵人、幫助和拒絕、成就和偏見、尊敬和同情、歡迎和歧視。當中更有一句沒有收錄在正式的歌詞裡，在1分3秒時出現「I've never seen a video like that. swear to god（我沒有看過那種影片，對上帝發誓）」被指出是對鄭俊英「黃金手機」事件作出回應。
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即使ZICO早已經澄清過，但仍被不少網友狙擊。這次的新專輯發行後...EXO燦烈也在IG進行宣傳，並寫道：「真的是帥氣的人的THINKING Part.1。」但底下就有不少網友留言：「刪了吧！Zico現在不可以」、「和Zico斷絕關係吧」、「不要擁護黃金手機」、「不要發這個」等。
（圖：MBC、KOZ、IG@real__pcy)
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