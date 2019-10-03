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曾提郑俊英「黄金手机」被网友骂翻！ZICO在新歌歌词作出回应「没有看过那种影片，对上帝发誓」
2019年10月3日 星期四13:10 明星 Yuan
郑俊英偷拍性爱影片丑闻爆发后，因ZICO曾在《Radio Star》中提过郑俊英的「黄金手机」：「有另外一台只用来KakaoTalk的黄金手机，里面的人多得像宠物小精灵的图鉴。」也因此被牵涉到这次的风波中。
ZICO在上月30日发行了首张个人正规专辑《THINKING Part.1》，专辑中的收录曲《极》，歌词一开头就举出了7种极端的例子，歌曲和怒骂、呼应和寂静、同伴和敌人、帮助和拒绝、成就和偏见、尊敬和同情、欢迎和歧视。当中更有一句没有收录在正式的歌词里，在1分3秒时出现「I've never seen a video like that. swear to god（我没有看过那种影片，对上帝发誓）」被指出是对郑俊英「黄金手机」事件作出回应。
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即使ZICO早已经澄清过，但仍被不少网友狙击。这次的新专辑发行后...EXO灿烈也在IG进行宣传，并写道：「真的是帅气的人的THINKING Part.1。」但底下就有不少网友留言：「删了吧！Zico现在不可以」、「和Zico断绝关系吧」、「不要拥护黄金手机」、「不要发这个」等。
（图：MBC、KOZ、IG@real__pcy)
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