《Queendom》今晚合作舞台中間檢查，考驗女偶像們唱功的時刻到來！
綜藝 2019年10月3日 星期四13:35 MiJimin
（預告）今晚跟小編一起看女偶像們的團結大會～？！看預告覺得很有大學 MT 的氛圍。
Mnet女團爭鬥戰《Queendom》今晚將播出第六集，第三輪的競演將分成「主唱組」&「舞蹈表演組」（Vocal Unit & Performance Unit），展開組別與個人的對決項目。
＊「主唱組」兩兩一隊，分成…
1.華莎（Mamamoo）和 Kei（Lovelyz）
2.朴春 和 孝定（Oh My Girl）
3.惠晶（AOA）和 Minnie（(G)I-DLE）
＊「舞蹈表演組」目前亮相的五位成員有玟星（Mamamoo）、澯美（AOA）、叡仁（Lovelyz）、YooA（Oh My Girl）、穗珍（(G)I-DLE）
指導老師登場：
▼第六集預告中，除了團體的問答競賽外，還會對準備表演的組別進行中間檢查，很期待女偶像們展現真正歌唱實力的模樣啊：
這一回的競演，究竟還會帶來多少驚喜呢？《Queendom》將在今晚 21:20 首播。
（圖自：Mnet K-POP）
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