為逃兵役竟然故意增肥！《Produce 101》第2季這位導師名聲掃地

曾擔任選秀節目《Produce 101》第二季饒舌導師的Don Mills被曝為逃避現役入伍竟然故意增肥，該事情日前剛剛被翻出，Don Mills也因此被判刑。
2018年，以30歲年紀成為陸軍一員的Don Mills受到了廣大的關注，然而近期卻被爆出當時參加兵役體檢時，他為了逃避現役入伍而故意增肥，也因此於2018年5月被判1年刑牢，緩期2年執行。
據韓媒報導，Don Mills從25歲開始，也就是2013年起一直在推遲入伍時間。 2013年1月18日的體檢中，他因為紋身等原因被判定為3級現役，之後Don Mills又因疾病、考資格證等各種理由延期入伍。
而從2017年6月開始，Don Mills開始增大食量、服用蛋白質補充劑等增重，一切都是為了能夠拿到比3級現役還要低的4、5級判定。 根據韓國的兵役法規定，4級為BMI超過33，不需要服現役，只需在公共機構內作為社會勤務要員服替代役即可。 5級則是BMI達到50以上，只需在戰時提供工作力即可。
Don Mills的BMI值超過了33之後，就在2017年6月29日以體重、身高的改變提交了兵役處分變更文件。 2017年7月12日進行的兵役體檢中，Don Mills的身高為184cm，體重為116.7kg，BMI值為34.4，被判定為4級，逃過了現役。 同年12月，Don Mills就因為涉嫌故意增肥以逃避兵役被起訴，最終被判有罪的他才在2018年10月以陸軍現役身份入伍。
「圖：NATE」
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