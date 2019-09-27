为逃兵役竟然故意增肥！《Produce 101》第2季这位导师名声扫地

曾担任选秀节目《Produce 101》第二季饶舌导师的Don Mills被曝为逃避现役入伍竟然故意增肥，该事情日前刚刚被翻出，Don Mills也因此被判刑。
2018年，以30岁年纪成为陆军一员的Don Mills受到了广大的关注，然而近期却被爆出当时参加兵役体检时，他为了逃避现役入伍而故意增肥，也因此於2018年5月被判1年刑牢，缓期2年执行。
据韩媒报导，Don Mills从25岁开始，也就是2013年起一直在推迟入伍时间。 2013年1月18日的体检中，他因为纹身等原因被判定为3级现役，之后Don Mills又因疾病、考资格证等各种理由延期入伍。
而从2017年6月开始，Don Mills开始增大食量、服用蛋白质补充剂等增重，一切都是为了能够拿到比3级现役还要低的4、5级判定。 根据韩国的兵役法规定，4级为BMI超过33，不需要服现役，只需在公共机构内作为社会勤务要员服替代役即可。 5级则是BMI达到50以上，只需在战时提供工作力即可。
Don Mills的BMI值超过了33之后，就在2017年6月29日以体重、身高的改变提交了兵役处分变更文件。 2017年7月12日进行的兵役体检中，Don Mills的身高为184cm，体重为116.7kg，BMI值为34.4，被判定为4级，逃过了现役。 同年12月，Don Mills就因为涉嫌故意增肥以逃避兵役被起诉，最终被判有罪的他才在2018年10月以陆军现役身份入伍。
「图：NATE」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究