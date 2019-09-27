【有片】暢銷百萬本的《82年生的金智英》改編成同名電影！由鄭裕美、孔劉主演 公開首版預告

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看過原著小說的小編，只看預告就流眼淚了…下月（10月）上映！ #82年生的金智英 #鄭裕美 #孔劉



《82年生的金智英》改編自趙南珠作家熱銷百萬本的同名小說，是以這個時代令人感同身受並促使大家進行共同思考的故事為基礎製作的電影。由多次合作的鄭裕美、孔劉主演，兩人在片中飾演夫妻。作品將於下月（10月）在韓上映，臺灣影院也確定能看到。

「這是你和我的故事…」鄭裕美飾演平凡的30多歲女性「金智英」，過著平庸生活的她，可說是大家生活中非常常見的人物角色；孔劉則飾演金智英的老公「鄭大賢」。某天，大賢發現自己的太太智英，偶爾會變成別人…

金智英自白：「偶爾會覺得幸福。但也有時候，會覺得自己被困在某個地方…」片尾，智英媽媽溫柔地向女兒說：「智英啊，做妳想做的吧」，更是觸動到觀眾的心。

（圖片、影片來源：LOTTE Entertainment）

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