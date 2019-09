大蘇戀愛後重磅回歸!蘇志燮確認接演懸疑電影《自白》回歸大螢幕 《Queendom》今晚第五集預告,大家最想看哪兩組參賽者的合作舞台呢~? 《小森林》李昇基向6歲男孩討教戀愛秘訣:「給你500韓元,再多說點...」 洪宗玄坦言想嘗試公開戀愛:「想向朋友們介紹她」 《德魯納酒店》李道晛試鏡的竟然不是「高青明」而是他!差點就錯過了人生角色 申世景&車銀優主演《新入史官丘海昤》今晚迎來大結局、OST專輯正式發售 《快點說出來》主持人全炫茂:原來李鎭赫也有做不到的事啊〜 新劇《山茶花開時》收視破10%,成韓國三大台水木劇新冠軍! 連續六年 炫彬粉絲再度行善為他慶生! 申彗星回歸在即 新專輯開放預購! Monsta X 活動滿滿 10 月底回歸韓國! 【有片】不是經紀人而是「解決師」?銀赫:「SUJU九輯活動的時候 神童哥就轉行吧」 李秀滿:SM將以SuperM為起點,和Marvel、CAA合作打造文化宇宙! TS 糾紛新發展 SONAMOO 四成員今發行新歌! 新劇《抓住幽靈》文瑾瑩、金善浩地鐵警察「帥氣上班、頹廢下班」海報公開 IZ*ONE 新日單發行 第三度登 Oricon 榜首! 不愧是樂童音樂家!新歌迅速通殺音源榜首 【旅遊資訊】首爾世界煙花慶典10/5舉辦!TOP 9 觀賞地點大公開! 【有片】《綠豆傳》花絮:眾人紛紛被張東尹的美貌「驚豔」 他不滿:「不要說我漂亮!」 《Queendom》奪回話題性冠軍,女團 Oh My Girl「史劇風」成功拿下一位! 《IDOL ROOM》SJ錄製現場:「只看圖片也能感受到亂哄哄!」官方公開圭賢、厲旭、利特正規9輯個人畫報 Jessica & Giriboy合作新歌《Call Me Before You Sleep》今日發行 玩笑開過了頭!鄭亨敦強行搞笑把藝人照片畫成遺像,被罵爆道歉 任時完&姜河那的奇妙平行理論:無意間就成了競爭對手XD 連續兩年在「百想」擔任MC並合作…朴寶劍、裴秀智有望在新電影中飾演「情侶」! 仿佛在看大衛雕塑在走T臺!2019最帥的殺人魔:李棟旭的神仙顏值引全網舔屏♥ 電影《82年生的金智英》將於下月(10月)上映!片方公開鄭裕美劇照、花絮照 繼「蘿蔔腿」之後建厚又多了一個新魅力點!無敵萌~♥ 這可是隱藏的秘密啊XD

