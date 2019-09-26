新劇《山茶花開時》收視破10%，成韓國三大台水木劇新冠軍！
韓劇 2019年9月26日 星期四13:55 MiJimin
不愧是「愛情喜劇女王」孔曉振啊～！姜河那的表現也很吸引人，大家開追這部劇了嗎？
「愛情喜劇女王」孔曉振與「天然好感青年」姜河那合作的 KBS 新劇《山茶花開時》時，在昨晚播出最新一集收視上升開出好成績。
水木時段（每週三、四播出）作品眾多，雖播出時間早晚不一但依舊競爭激烈，KBS《山茶花開時》在第5、6集（第3大集）AGB全國收視率為8.6%-10%，為三大無線台收視成績表現最好的一部電視劇。
MBC《新入史官丘海昤》的第37、38集（第19大集）收視率為4.0%-6.2%，今晚將迎來第39、40集（第20大集）的大結局；SBS《秘密精品店》（Secret Boutique）的第5、6集（第3大集）收視率為4.4%-5.0%，和《山茶花》一樣刷新了自身最高收視率。
其他水木時段播出的有線台電視劇還有tvN《清日電子李小姐》、OCN《奔跑的調查官》、MBN《優雅的家》等作品。
（圖自：官方劇照）
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