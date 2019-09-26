新剧《山茶花开时》收视破10%，成韩国三大台水木剧新冠军！
韩剧 2019年9月26日 星期四13:55 MiJimin
不愧是「爱情喜剧女王」孔晓振啊～！姜河那的表现也很吸引人，大家开追这部剧了吗？
「爱情喜剧女王」孔晓振与「天然好感青年」姜河那合作的 KBS 新剧《山茶花开时》时，在昨晚播出最新一集收视上升开出好成绩。
水木时段（每周三、四播出）作品众多，虽播出时间早晚不一但依旧竞争激烈，KBS《山茶花开时》在第5、6集（第3大集）AGB全国收视率为8.6%-10%，为三大无线台收视成绩表现最好的一部电视剧。
MBC《新入史官丘海昤》的第37、38集（第19大集）收视率为4.0%-6.2%，今晚将迎来第39、40集（第20大集）的大结局；SBS《秘密精品店》（Secret Boutique）的第5、6集（第3大集）收视率为4.4%-5.0%，和《山茶花》一样刷新了自身最高收视率。
其他水木时段播出的有线台电视剧还有tvN《清日电子李小姐》、OCN《奔跑的调查官》、MBN《优雅的家》等作品。
（图自：官方剧照）
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