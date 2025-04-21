高允貞&具教煥有望搭檔！《我的大叔》《山茶花開時》編導聯手新作《每個人都在與自己的無價值作斗爭》

兩位演員的所屬社都表示已收到出演邀約，正在討論！
今日據韓媒「Xports News」獨家報導，演員高允貞和具教煥將攜手出演朴海英編劇新作《每個人都在與自己的無價值作斗爭》，由《山茶花開時》車榮勳導演執導，講述電影界的故事。
朴海英編劇曾創作多部觸動人心的作品，包括《又，吳海英》《我的大叔》《我的出走日記》，以細膩真實的筆觸打動觀眾。 車榮勳導演曾指導《任意依戀》《山茶花開時》《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》等浪漫劇，兩位幕後巨匠的合作令人期待。
高允貞出道之前就已擔任多個品牌的廣告模特兒，2019年透過tvN電視劇《會讀心術的那小子》正式作為演員出道，之後陸續出演了《Law School》《還魂：光與影》《MOVING 異能》、《Sweet Home》等電視劇，穩紮穩打地累積了自己的作品履歷。 目前擔任主演的新劇《機智住院醫生生活》剛剛開播，另一部與金宣虎和洪氏姐妹合作的劇集《這份愛可以翻譯嗎？ 》預計將於今年第四季度播出。
具教煥於2006年以話劇演員身份出道，個性鮮明、不按套路演戲，擁有讓人一聽難忘的聲音和獨特的表演風格。 出道後接連主演了《烏龜們》 《為何獨立電影導演不給DVD？ 》《夢中的簡》等多部獨立電影，2021年通過Netflix狙擊《D.P：逃兵追緝令》為觀眾熟知，目前有《新人類戰爭：復活男》《尋找國王》等四部電影等待上映。
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