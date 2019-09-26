玩笑開過了頭！鄭亨敦強行搞笑把藝人照片畫成遺像，被罵爆道歉

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搞笑藝人鄭亨敦主持多個超人氣綜藝節目，包括《一周偶像》、《Idol Room》等等，受到許多觀眾的喜愛。 他日前在節目《My Little Television V2》裡，因塗鴉歌手K.Will的照片，引起爭議，被網民罵慘要求其道歉。

日前播出的《My Little Television V2》中，K.Will的經紀人也參與了節目。 經紀人輸了遊戲之後，鄭亨敦表示要懲罰，而懲罰的方式是把K.Will的照片抹黑。 但是鄭亨敦卻用筆在K.Will的照片上畫了兩條線，製作成了遺像，而恰巧同一天K.Will因下雨路滑遭遇交通事故，取消了原定的所有行程。 節目播出後，相關場景引發了廣大觀眾的極度不適，認為鄭亨敦的開玩笑過火，已經不是純粹搞笑，而是惡意攻擊K.Will，拿別人的傷痛當笑料，極力指責鄭亨敦。



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鄭亨敦通過經紀公司FNC娛樂向K.Will之前，稱是在不知道他出交通事故的情況下做出的舉動，「《My Little Television V2》直播中發生的事情是我的錯，由於單純的搞笑欲望做出了過分的行為 ，正在深刻地反省並親自聯繫了K.Will表達了歉意。 」

「圖：《My Little Television V2》」

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