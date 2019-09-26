任時完＆姜河那的奇妙平行理論：無意間就成了競爭對手XD

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任時完和姜河那，一不小心就成了競爭對手，作為娛樂圈端正好青年的代表人物，沒想到兩人也存在著奇妙的平行理論。

R1：《未生》



任時完和姜河那的第一輪競爭是從2014年開播的大熱劇《未生》開始的，該劇中兩人還真演了一對競爭對手。 之前是愛豆團帝國之子的任時完憑藉2012年的電視劇《擁抱太陽的月亮》出道，雖然演技可圈可點，但依舊沒能擺脫「愛豆」的名稱，直到2013年通過電影《辯護人》中的精彩表現才獲得了大眾的認可，而《未生》則幫助他完全脫掉了「 愛豆」的外套。



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《未生》中任時完扮演懷抱成為職業圍棋手夢想卻屢遭挫折最後努力想要轉正的大企業職員張可萊，初出茅廬的張可萊就像是為任時完量身打造的一般，他完美再現了初入社會的年輕人的焦慮、迷茫卻又充滿熱情的一面。

而姜河那則通過2007年的電視劇《最強媽媽》出道，之後雖然陸續在《Two Weeks》、《繼承者們》中亮相但卻沒能給觀眾留下深刻的印象。 他也是因為遇到《未生》，才讓觀眾牢牢記住了他，在劇中姜河那扮演雖然擁有完美學歷，但因為天賦不如張可萊，而為此自卑的張百基。

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R2：進軍影壇-同期入伍

無論是任時完還是姜河那都對電影圈流露出了濃厚的興趣。 《未生》之後，林時完就專注於電影道路，從2016年起接連拍攝了《想念哥哥》、《ONE LINE》、《不汗黨》等，尤其是《不汗黨》更是被稱任時完的人生作品，從潛入教導所的刑警到販毒集團的成員，亦正亦邪， 形象多變。



姜河那則在2017年大放異彩，在電影《青年員警》中和朴敘俊合作，大秀男生之間的友情，無論是演技還是票房都大獲成功。 之後他又在懸疑片《記憶之夜》中飾演追蹤殺人案件的弟弟，刻畫了細膩的情感演技。



作為演員，任時完和姜河那都獲得了觀眾的認可，兩人都於2017年入伍，也都因積極刻苦而獲得了部隊的誇讚。



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R3：退伍復出

業界都在期盼著任時完和姜河那的退伍，兩人也不負眾望退伍後立刻敲定了復出作，任時完是《他人即地獄》，姜河那則是《山茶花開時》，選擇的都是電視劇。

《他人即地獄》裡觀眾們第一次看到了任時完的「黑化」，表面看似善良純真，但內心也隱藏著蠢蠢欲動的惡，打破了任時完固有的形象，電視劇開播後收視率一直不錯。



而姜河那則牽手韓劇女王孔曉振，他飾演的巡警黃勇植對女主角一見鐘情，一段浪漫的故事就此展開。 退伍後的姜河那男人味爆棚，這次又將散發怎樣的魅力呢？



「圖：TD、各影視劇截圖」

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