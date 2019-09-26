玩笑开过了头！郑亨敦强行搞笑把艺人照片画成遗像，被骂爆道歉

搞笑艺人郑亨敦主持多个超人气综艺节目，包括《一周偶像》、《Idol Room》等等，受到许多观众的喜爱。 他日前在节目《My Little Television V2》里，因涂鸦歌手K.Will的照片，引起争议，被网民骂惨要求其道歉。
日前播出的《My Little Television V2》中，K.Will的经纪人也参与了节目。 经纪人输了游戏之后，郑亨敦表示要惩罚，而惩罚的方式是把K.Will的照片抹黑。 但是郑亨敦却用笔在K.Will的照片上画了两条线，制作成了遗像，而恰巧同一天K.Will因下雨路滑遭遇交通事故，取消了原定的所有行程。 节目播出后，相关场景引发了广大观众的极度不适，认为郑亨敦的开玩笑过火，已经不是纯粹搞笑，而是恶意攻击K.Will，拿别人的伤痛当笑料，极力指责郑亨敦。
郑亨敦通过经纪公司FNC娱乐向K.Will之前，称是在不知道他出交通事故的情况下做出的举动，「《My Little Television V2》直播中发生的事情是我的错，由於单纯的搞笑欲望做出了过分的行为 ，正在深刻地反省并亲自联系了K.Will表达了歉意。 」
「图：《My Little Television V2》」
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