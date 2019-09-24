VIXX HYUK視網膜剝離緊急接受手術！ 月末仍將參加演唱會

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23日，VIXX所屬社在粉絲官咖上PO文表示：成員Hyuk發現有視網膜剝離的症狀，暫時將減少活動、以休養恢復為主。

文中稱：「Hyuk今年8月感覺眼部不適，到醫院就診後發現是視網膜剝離。 因為必須要做手術，所以取消了原定日程緊急做了手術，休息之後，藝人和公司商議決定，只參加最少的活動行程，以恢復為優先。 目前恢復狀況良好，關於28日和29日的演唱會，我公司已經與藝人、負責手術的醫生進行了充分的討論，決定在不過度勉強的限度下帶來最好的舞台。 」



目前Hyuk還在出演tvN月火劇《偉大的Show》，飾演偶像練習生崔正宇，並演唱了即將於25日發行的第三支OST歌曲《你.我.夢》。



VIXX將於28日和29日兩天在首爾蠶室室內體育館舉辦演唱會《VIXX LIVE FANTASIA [PARALLEL]》，首次公開新歌《PARALLEL》的舞台。



據悉，視網膜剝離可能出現在任何年齡層，每年每1萬人中就有1人發病，症狀包括飛蚊症的數量增加，閃光症（英語：photopsia），視野外部惡化等，如果網膜中心黃斑區發生脫落，更會造成中心視力減退及視覺影像變形，無法閱讀， 甚至導致失明。

可能的病因包括高度近視、撞擊眼部或增加眼壓的活動（潛水、拳擊等），早期發現和治療能夠大大減少剝離的風險。 治療後的休息十分重要，1~4周內可以進行正常活動，但最好不要進行激烈運動。

希望Hyuk好好康復啊！





（圖源：KSD，tvN，Jellyfish Ent.）

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