金惠秀、朱智勛確定合作SBS新金土劇《Hyena》！預計明年（2020年）首播

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金惠秀、朱智勛除了拍攝SBS電視劇《Hyena》，同時還要兼顧各自的電影行程，真的辛苦了！



曾經執導過《來自星星的你》的導演張太侑，預計於明年（2020年）2月在SBS推出新作品──《Hyena》，預計作為金土檔在週五、週六晚間播出。該部電視劇描述代理上流階層案件的律師們，雖然主角們的設定是律師，但不是一般的法庭劇，而是圍繞在男、女主角和各種人物展開的熱血生存故事，主角確定由金惠秀、朱智勛飾演。

因為兩位演員同時活躍於大螢幕上，為了順利製作及拍攝，劇組全力配合主角們的行程。一般而言，電視劇的製作從首播時要往回推5至6個月進行劇本排練，但《Hyena》的拍攝時程只有4個月。因為金惠秀正在拍攝電影《我死去的日子》，要到10月才能進劇組；朱智勛則要在明年2月拍攝電影《綁架》，必須在這之前完成拍攝。



另外，朱智勛將在劇中飾演司法界菁英「尹熙宰」，是一位對自己的能力充滿自信的才子。



而金惠秀將飾演律師「鄭金子」，她是遊走在合法與非法、正義與不正義之間，不計手段和方式來勝訴並賺錢的「鬣狗」。

（圖片來源：KSD、TVDaily）

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