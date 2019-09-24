VIXX HYUK视网膜剥离紧急接受手术！ 月末仍将参加演唱会

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23日，VIXX所属社在粉丝官咖上PO文表示：成员Hyuk发现有视网膜剥离的症状，暂时将减少活动、以休养恢复为主。

文中称：「Hyuk今年8月感觉眼部不适，到医院就诊后发现是视网膜剥离。 因为必须要做手术，所以取消了原定日程紧急做了手术，休息之后，艺人和公司商议决定，只参加最少的活动行程，以恢复为优先。 目前恢复状况良好，关於28日和29日的演唱会，我公司已经与艺人、负责手术的医生进行了充分的讨论，决定在不过度勉强的限度下带来最好的舞台。 」



目前Hyuk还在出演tvN月火剧《伟大的Show》，饰演偶像练习生崔正宇，并演唱了即将於25日发行的第三支OST歌曲《你.我.梦》。



VIXX将於28日和29日两天在首尔蚕室室内体育馆举办演唱会《VIXX LIVE FANTASIA [PARALLEL]》，首次公开新歌《PARALLEL》的舞台。



据悉，视网膜剥离可能出现在任何年龄层，每年每1万人中就有1人发病，症状包括飞蚊症的数量增加，闪光症（英语：photopsia），视野外部恶化等，如果网膜中心黄斑区发生脱落，更会造成中心视力减退及视觉影像变形，无法阅读， 甚至导致失明。

可能的病因包括高度近视、撞击眼部或增加眼压的活动（潜水、拳击等），早期发现和治疗能够大大减少剥离的风险。 治疗后的休息十分重要，1~4周内可以进行正常活动，但最好不要进行激烈运动。

希望Hyuk好好康复啊！





（图源：KSD，tvN，Jellyfish Ent.）

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