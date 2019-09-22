來韓國旅遊一定要小心！在便利店前有這個行為會被罰5000萬！

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CU、7-11、全家、GS25等等，這樣的便利遍佈在全韓國的大街小巷，尤其是小區裡的便利店門口都會擺上幾張桌子，方便客人使用，不過如果你在這裡出現以下這種行為的話將會被罰款哦！！

說的就是飲酒啦！ 根據韓媒《MBC NEWS》報道，在便利店門口的餐桌上喝酒的話將被看作違法行為，因為根據《食品衛生法》，民眾只允許在「一般飲食店」內飲酒，而不少便利店都被指定為「休憩飲食店」，因此在這裡飲酒的話則被認為違法。 嗯，雖然他們賣酒，但你不能在這裡隨便喝~哪怕便利店為了方便食客休息、吃東西而設置了餐桌椅，但我們依舊不能坐在這裡飲酒，如若被查要被罰款5000萬韓幣或被判5年以下的刑牢。



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到底如何區分便利店到底是「休憩飲食店」還是「一般飲食店」呢？ 其實連韓國人自己都不太能分清楚，因此為了安全起見，買了酒的遊客們還是自行帶回酒店再暢享吧，千萬不要為了圖省事坐在便利店前喝哦，開開心心出來旅行也要開開心心回家哦~

「圖：NATE」

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