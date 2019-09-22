来韩国旅游一定要小心！在便利店前有这个行为会被罚5000万！
旅游 2019年9月22日 星期日09:00 Rui
CU、7-11、全家、GS25等等，这样的便利遍布在全韩国的大街小巷，尤其是小区里的便利店门口都会摆上几张桌子，方便客人使用，不过如果你在这里出现以下这种行为的话将会被罚款哦！！
说的就是饮酒啦！ 根据韩媒《MBC NEWS》报道，在便利店门口的餐桌上喝酒的话将被看作违法行为，因为根据《食品卫生法》，民众只允许在「一般饮食店」内饮酒，而不少便利店都被指定为「休憩饮食店」，因此在这里饮酒的话则被认为违法。 嗯，虽然他们卖酒，但你不能在这里随便喝~哪怕便利店为了方便食客休息、吃东西而设置了餐桌椅，但我们依旧不能坐在这里饮酒，如若被查要被罚款5000万韩币或被判5年以下的刑牢。
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到底如何区分便利店到底是「休憩饮食店」还是「一般饮食店」呢？ 其实连韩国人自己都不太能分清楚，因此为了安全起见，买了酒的游客们还是自行带回酒店再畅享吧，千万不要为了图省事坐在便利店前喝哦，开开心心出来旅行也要开开心心回家哦~
「图：NATE」
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