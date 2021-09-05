今年韓國便利店出售超貴的中秋節禮物，最貴一樣要「幾億韓元」！

大家。。。下次如果有人在韓國叫你去便利店買一樣東西送給他，絕不要輕易答應囉！

中秋節即將到來，又到了韓國人頭疼送禮的時候了，在韓國大街小巷四處可見的便利店絕對不能錯過這個商機，非常貼心地推出了中秋節禮品，只是這禮物的價格非常不貼心。(其實應該說是超貴)

CU便利店推出了超豪華中秋禮物是價值9億（韓幣，下同）的遊艇，對，你沒看錯，不是模型，是真的能出海的遊艇！遊艇上有廚房、衛生間、客廳、臥室等，價格從2.49億到9億不等，最豪華的那艘有上下3曾，可根據客人的需求配置船上的設施。



9억짜리 초호화 요트…초고가 추석선물 내놓는 편의점https://t.co/4RwdmXaMPA



2캐럿짜리 다이아몬드, 초호화 요트, 필라테스 기구…. pic.twitter.com/Rvn2C4GPhH — 연합뉴스 (@yonhaptweet) August 17, 2021

GS25 作為便利店屆佔有率很高的一間公司絕對不能輸啦 — 直接賣鑽石和金條。 鑽石都是經過GIA認定的精品，推出了3千多萬3.03克拉和1七百多萬1.23克拉的兩種鑽石，以及36.3萬、3.75克到430萬、50克的多種重量的金條。



▲圖：GS25

E-MART24和前面兩家比起來就稍稍有些「小巫見大巫」，為紀念棒球隊SSG LANDERS建團推出了純金獎牌，用了整整一盎司含金量高達99.99%的萬足金製成，售價299萬，限量1000份，據說就非常具有收藏和投資價值。



▲圖：E-MART24

另外，他們的網購(online store)網站也在做中秋禮品推廣，在大家不方便出門也可以送禮囉！



▲截圖：截圖：http://cu.bgfretail.com/



▲截圖：https://www.gsshop.com/

「首圖：이마트24 Youtube截圖」

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