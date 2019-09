電影《長沙里:被遺忘的英雄們》9/25上映 崔珉豪、李在旭+梅根福克斯 金宇彬睽違2年多首次公開近況照?所屬社回應:「該帳號不是金宇彬的,他從以前就不使用SNS!」 【有片】《一日三餐》預告:第3位嘉賓南柱赫帥氣登場!逐漸往「奇怪」的方向發展…跳繩時褲子還差點掉了! 最強昌珉慨捐 1.4 億韓元 重建受大火肆虐的森林! 藝術體育役男免役條件不變 短期間男偶像仍難獲免役特例 《他人即地獄》中秋停播2天! 下週六繼續播出第5集 《Running Man》連粉絲見面會上,節目組都要安排「間諜」跟「任務」 【有片】《怪癖的五兄弟》預告:由EXO伯賢、徐章煇、金鍾國、朴俊炯、朱宇宰出演!將於本週四(12日)播出 呂珍九從「具燦星經理」變回平凡大學生! 《德魯納酒店》劇終後重返校園讀書 《SKY Castle》→《PRODUCE X 101》「秀韓」李宥珍近況照公開!讓網友表示:「說是兩個人也相信!」 TEEN TEEN 出道在即 showcase 門票今晚開賣 聽到張滿月的IG人氣很高!IU表示:「不知道是誰在用,聽說是張滿月親自經營...我是IU啊!」 Apink 夏榮首次個人活動落幕 感性向粉絲致謝「這次活動很幸福!」 〈HIT〉+10 首新歌蓄勢待發 SEVENTEEN 公開曲目表! 《新入史官丘海昤》中秋佳節將停播一週,於九月底迎來大結局! 青春無敵21歲金裕貞 近況生活照如畫報 【有片】《SJR3》首播:厲旭的「大藍圖」!被東海哥拒絕後…要神童哥坐自己旁邊的原因竟是…? 李昇基、劉以豪IG互相更新對方的旅遊合照:讓大家感受一下我們的「豪基情」 【有片】《山茶花開時》花絮:化學反應不得了!孔曉振一見姜河那就「笑不停」 錄影被迫中斷好幾次 【有片】梁世宗、禹棹煥、雪炫、張赫等主演JTBC《我的國家》下月4日首播!陸續公開海報、預告 邕聖祐&金香起《18歲的瞬間》今日結束全部拍攝 明晚播出大結局! 到弘大的NIKE SNKRS幫你的愛鞋刻上名字吧 對AMRY們來說是個好消息! BTS防彈少年團決定同時期入伍,縮短空白期 1分鐘帶你看《德魯納酒店》張滿月80套服裝!背後大功臣被找出,IU高貴服裝全靠她 愛豆演唱會上99%都會發生這件事!其實都是粉絲的「錯」 TWICE 新專輯開始倒數!閃電公開回歸預告 被網友問道:為什麼笑的時候眼睛不笑的張成奎 又一位美美長大的童星!《來了!張寶利》「雨丹」今年15歲啦,美貌不輸金賽綸

SEVENTEEN 再過一週就要回歸,新專輯依然是一整張成員們的心血結晶!

Pledis Entertainment 今天(9 日)公開了 SEVENTEEN 正規三輯〈An Ode〉的完整曲目表,包含最新主打歌「毒:Fear」和上個月搶先公開的特別歌曲 “HIT” 在內,一共收錄了 “Lie Again”、”Let me hear you say”、”247”、”Second Life”、”Network Love”、”Back it Up”、”Lucky”、”Snap Shoot”,以及韓語版的首張日語單曲主打歌 “Happy Ending” 共 11 首歌。

除了嘻哈組專屬的歌曲 “Back it up”外,每首痾歌的詞曲都由 Woozi 和 Bumzu 主導創作,而 Vernon、珉奎、S.Coups、The 8、Hoshi、Dino、圓佑和勝寬等成員也分別參與,再度打造出一張充滿 SEVENTEEN 色彩的完整專輯。

其中最新主打歌是一首 R&B 歌曲,並以鮮明的貝斯旋律呼應成員的歌聲。16 日 SEVENTEEN 就要帶著睽違一年多的正規專輯回歸,在那之前 Carat 們也別忘了關注更多預告!



(照片與影片來源:Pledis Entertainment)

