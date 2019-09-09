〈HIT〉＋10 首新歌蓄勢待發 SEVENTEEN 公開曲目表！
KPOP 2019年9月9日 星期一12:40 施乃琪
SEVENTEEN 再過一週就要回歸，新專輯依然是一整張成員們的心血結晶！
Pledis Entertainment 今天（9 日）公開了 SEVENTEEN 正規三輯〈An Ode〉的完整曲目表，包含最新主打歌「毒：Fear」和上個月搶先公開的特別歌曲 “HIT” 在內，一共收錄了 “Lie Again”、”Let me hear you say”、”247”、”Second Life”、”Network Love”、”Back it Up”、”Lucky”、”Snap Shoot”，以及韓語版的首張日語單曲主打歌 “Happy Ending” 共 11 首歌。
除了嘻哈組專屬的歌曲 “Back it up”外，每首痾歌的詞曲都由 Woozi 和 Bumzu 主導創作，而 Vernon、珉奎、S.Coups、The 8、Hoshi、Dino、圓佑和勝寬等成員也分別參與，再度打造出一張充滿 SEVENTEEN 色彩的完整專輯。
其中最新主打歌是一首 R&B 歌曲，並以鮮明的貝斯旋律呼應成員的歌聲。16 日 SEVENTEEN 就要帶著睽違一年多的正規專輯回歸，在那之前 Carat 們也別忘了關注更多預告！
（照片與影片來源：Pledis Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論