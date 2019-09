【有片】《一日三餐》预告:第3位嘉宾南柱赫帅气登场!逐渐往「奇怪」的方向发展…跳绳时裤子还差点掉了! 最强昌珉慨捐 1.4 亿韩元 重建受大火肆虐的森林! 艺术体育役男免役条件不变 短期间男偶像仍难获免役特例 《他人即地狱》中秋停播2天! 下周六继续播出第5集 《Running Man》连粉丝见面会上,节目组都要安排「间谍」跟「任务」 【有片】《怪癖的五兄弟》预告:由EXO伯贤、徐章煇、金钟国、朴俊炯、朱宇宰出演!将於本周四(12日)播出 吕珍九从「具灿星经理」变回平凡大学生! 《德鲁纳酒店》剧终后重返校园读书 《SKY Castle》→《PRODUCE X 101》「秀韩」李宥珍近况照公开!让网友表示:「说是两个人也相信!」 TEEN TEEN 出道在即 showcase 门票今晚开卖 听到张满月的IG人气很高!IU表示:「不知道是谁在用,听说是张满月亲自经营...我是IU啊!」 Apink 夏荣首次个人活动落幕 感性向粉丝致谢「这次活动很幸福!」 〈HIT〉+10 首新歌蓄势待发 SEVENTEEN 公开曲目表! 《新入史官丘海昤》中秋佳节将停播一周,於九月底迎来大结局! 青春无敌21岁金裕贞 近况生活照如画报 【有片】《SJR3》首播:厉旭的「大蓝图」!被东海哥拒绝后…要神童哥坐自己旁边的原因竟是…? 李升基、刘以豪IG互相更新对方的旅游合照:让大家感受一下我们的「豪基情」 【有片】《山茶花开时》花絮:化学反应不得了!孔晓振一见姜河那就「笑不停」 录影被迫中断好几次 【有片】梁世宗、禹棹焕、雪炫、张赫等主演JTBC《我的国家》下月4日首播!陆续公开海报、预告 邕圣佑&金香起《18岁的瞬间》今日结束全部拍摄 明晚播出大结局! 到弘大的NIKE SNKRS帮你的爱鞋刻上名字吧 对AMRY们来说是个好消息! BTS防弹少年团决定同时期入伍,缩短空白期 1分钟带你看《德鲁纳酒店》张满月80套服装!背后大功臣被找出,IU高贵服装全靠她 爱豆演唱会上99%都会发生这件事!其实都是粉丝的「错」 TWICE 新专辑开始倒数!闪电公开回归预告 被网友问道:为什么笑的时候眼睛不笑的张成奎 又一位美美长大的童星!《来了!张宝利》「雨丹」今年15岁啦,美貌不输金赛纶

SEVENTEEN 再过一周就要回归,新专辑依然是一整张成员们的心血结晶!

Pledis Entertainment 今天(9 日)公开了 SEVENTEEN 正规三辑〈An Ode〉的完整曲目表,包含最新主打歌「毒:Fear」和上个月抢先公开的特别歌曲 “HIT” 在内,一共收录了 “Lie Again”、”Let me hear you say”、”247”、”Second Life”、”Network Love”、”Back it Up”、”Lucky”、”Snap Shoot”,以及韩语版的首张日语单曲主打歌 “Happy Ending” 共 11 首歌。

除了嘻哈组专属的歌曲 “Back it up”外,每首疴歌的词曲都由 Woozi 和 Bumzu 主导创作,而 Vernon、珉奎、S.Coups、The 8、Hoshi、Dino、圆佑和胜宽等成员也分别参与,再度打造出一张充满 SEVENTEEN 色彩的完整专辑。

其中最新主打歌是一首 R&B 歌曲,并以鲜明的贝斯旋律呼应成员的歌声。16 日 SEVENTEEN 就要带著睽违一年多的正规专辑回归,在那之前 Carat 们也别忘了关注更多预告!



(照片与影片来源:Pledis Entertainment)

