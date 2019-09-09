〈HIT〉＋10 首新歌蓄势待发 SEVENTEEN 公开曲目表！
KPOP 2019年9月9日 星期一12:40 施乃琪
SEVENTEEN 再过一周就要回归，新专辑依然是一整张成员们的心血结晶！
Pledis Entertainment 今天（9 日）公开了 SEVENTEEN 正规三辑〈An Ode〉的完整曲目表，包含最新主打歌「毒：Fear」和上个月抢先公开的特别歌曲 “HIT” 在内，一共收录了 “Lie Again”、”Let me hear you say”、”247”、”Second Life”、”Network Love”、”Back it Up”、”Lucky”、”Snap Shoot”，以及韩语版的首张日语单曲主打歌 “Happy Ending” 共 11 首歌。
除了嘻哈组专属的歌曲 “Back it up”外，每首疴歌的词曲都由 Woozi 和 Bumzu 主导创作，而 Vernon、珉奎、S.Coups、The 8、Hoshi、Dino、圆佑和胜宽等成员也分别参与，再度打造出一张充满 SEVENTEEN 色彩的完整专辑。
其中最新主打歌是一首 R&B 歌曲，并以鲜明的贝斯旋律呼应成员的歌声。16 日 SEVENTEEN 就要带著睽违一年多的正规专辑回归，在那之前 Carat 们也别忘了关注更多预告！
（照片与影片来源：Pledis Entertainment）
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